Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу 133 тысяч человек

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве российских граждан на военную службу. Документ представлен на официальном портале правовой информации.
В указе отмечается, что в период проведения сборов, с 1 октября по 31 декабря, на службу будут призваны 133 тысячи человек.
На службу будут призваны мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, которые не пребывают в запасе и пригодны к несению службы.
Напомним, что 1 января 2024 года была поднята верхняя граница возраста для призыва на службу. При этом нововведения не касаются тех граждан, которым исполнилось 27 лет до конца 2023 года, а также тех, кому 28 или 29 лет, и кто уже пребывает в запасе.
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На службу будут призваны мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, которые не пребывают в запасе и пригодны к несению службы.
Напомним, что 1 января 2024 года была поднята верхняя граница возраста для призыва на службу. При этом нововведения не касаются тех граждан, которым исполнилось 27 лет до конца 2023 года, а также тех, кому 28 или 29 лет, и кто уже пребывает в запасе.
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Анастасия Чинкова