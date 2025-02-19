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Звезда «Дома-2» Арай Чобанян вышел на связь после заявления Ирины Пинчук о разводе

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Telegram @pinchulli)

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Telegram @pinchulli)

Личный блог Арая Чобаняна был взломан хакерами. После этого его жене Ирине Пинчук прислали скрины переписок супруга с другими женщинами. Участник «Дома-2» после продолжительного молчания прокомментировал произошедшее.
Отметим, что из полученных переписок вскрылось, что Арай изменял супруге в том числе тогда, когда она лежала в больнице с угрозой выкидыша. Узнав об этом, Ирина в среду объявила о разводе.

К вечеру Чобанян объявился и с другого аккаунта в соцсетях опубликовал историю со странным содержанием.

«Тёмные времена показывают светлых людей. Придёт время, и вы узнаете всю правду», – написал участник реалити-шоу.
Правда, судя по серьёзным оскорблениям Пинчук в адрес пока ещё мужа, заслужить прощение ему будет трудно.

К слову, вопрос об изменах Чобаняна всплывал и раньше. Так, ещё в середине января подписчик спросил, правда ли, что Ирина намерена развестись с мужем из-за его измен. Тогда женщина призвала не верить глупой информации, которую специально форсят различные паблики для привлечения внимания.

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«Мы разводимся»: звезда «Дома-2» Ирина Пинчук узнала об изменах мужа
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#измена
#соцсети
#шоу-бизнес
#семья
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«Не дождалась»: Виталий Гогунский не поздравил дочь Милану Стар с 15-летием
19 февраля 2025, 21:04

Милана Стар (фото: Telegram @milana_offi)

Дочь звезды «Универа» Виталия Гогунского на днях отметила свой 15-й день рождения. Милана Стар получила невероятный подарок от мамы – роскошную квартиру в центре Москвы.
Также Ирина Маирко организовала для дочери праздничную вечеринку, на которой собрались друзья и близкие именинницы. Правда отца на ней не было. Более того, Гогунский даже не поздравил дочь с днём рождения.

Виталий Гогунский (фото: Telegram @gogunsky_v)

«Личного поздравления от папы Милана так и не дождалась. К счастью, её окружают любящие люди, и они нивелировали её разочарование и ожидание своими поздравлениями», – отметила Ирина.
Напомним, что отношения Виталия и Миланы стали портиться несколько лет назад. Причиной этому стали постоянные конфликты отца и матери, которые то сходились, то расходились вновь. А ведь именно Гогунский первым вывел девочку на сцену. Ну а сейчас развитием карьеры Миланы Стар полностью занимается мама. Сегодня школьница является одной из самых популярных молодёжных певиц с многомиллионной аудиторией в социальных сетях.

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Соседи Пугачёвой и Галкина* призвали взорвать их замок в Подмосковье
19 февраля 2025, 20:21

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (фото: Instagram** @alla_orfey)

Замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь надо взорвать, поскольку там ему не место. С таким предложением выступил один из соседей уехавшей звёздной пары.
Мужчина отметил. что его совершенно не беспокоит судьба дома который, по данным Telegram-каналов, стремительно разрушается и покрывается плесенью в отсутствие хозяев.

«Что с ним делать? Взорвать! Устроили Куршавель, а у нас тут деревня. Пусть конфисковывают, но ничего не получится у них», – заявил местный житель в беседе с NEWS.ru.
Также три матери, прогуливающиеся по деревне с детскими колясками, сообщили изданию, что их совсем не волнует судьба роскошной недвижимости Галкина* и Пугачёвой, покинувших Россию.

«Да пусть разрушается. Туда ему и дорога», – заявили женщины.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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«Любителей покопошиться много»: Влад Лисовец после новостей о раке раскрыл, покажет ли поклонникам результаты своих анализов
19 февраля 2025, 19:45

Влад Лисовец (фото: Telegram @vladislavlisovets)

На днях в СМИ распространились новости о том, что Владу Лисовцу диагностировали рак. Стилист молчать не стал и признал, что действительно имеет проблемы со здоровьем. При этом указанный диагноз он не подтвердил, но и не опровергнул.
52-летний Лисовец поблагодарил всех неравнодушных за оказанную ему поддержку, но отметил, что его жизнь особо не изменилась – он продолжает работать и заниматься любимыми делами.

«Мне кажется, уже пора опять выкладывать для вас картинки, фото, показы, выставки и прочий мой эмоциональный всплеск. По поводу того, чтобы выкладывать свои анализы, я пока думаю. Любителей покопошиться у нас тоже много. И да, привет моим новым подписчикам, я вам очень рад, давайте договоримся – мы не будем друг другу пытаться соответствовать, а будем собой, будем личностями. Всем хорошего дня, в Москве нереальное солнце, а солнце – моя батарейка. Пойду заряжаться, мне надо, мне сегодня вечером выступать и, конечно, потом передам этот светлый заряд вам», – написал стилист в личном блоге.
17 февраля появилась информация о том, что Лисовцу диагностировали рак последней стадии. Стилист подтвердил, что действительно борется с каким-то недугом, но отметил, что любит свою жизнь «со всеми её сюрпризами».

Он призвал поклонников оберегать себя от негатива, регулярно проверять здоровье и слушать свой организм, который всегда сигнализирует об имеющихся проблемах.

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#рак
#онкология
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Певица Нюша объяснила, почему решила оставить детей бывшему мужу
19 февраля 2025, 19:16

Нюша с детьми (фото: Telegram @nyusha_nyusha)

Певица Нюша (настоящее имя – Анна Шурочкина) прокомментировала решение оставить детей с бывшим супругом, бизнесменом Игорем Сивовым в Дубае.
Артистка отметила, что всегда воспитывала сына и дочь так, чтобы они могли спокойно обходиться без неё, то есть приучала их к самостоятельности.

«Мои дети привыкли к такой самодостаточности. Они играют самостоятельно, им классно одним и классно, когда мы вместе. Нет такого, что мы прям зависим друг от друга», – отметила Нюша.
Певица добавила, что её дети абсолютно спокойны, поскольку знают, что мама периодически летает на гастроли, много работает, а потом снова приезжает – и так по кругу.

«Это такая жизнь у нас», – в заключение добавила Шурочкина.
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«Живёт в обличье предателя»: Юлия Чичерина жёстко ответила на оскорбления Лёвы Би-2
19 февраля 2025, 19:04

Юлия Чичерина (фото: Telegram @julia_chicherina)

Певица Юлия Чичерина ответила на оскорбления со стороны солиста группы «Би-2» Егора Бортника*, более известного как Лёва Би-2. Она заявила, что артист «живёт в обличье предателя».
Напомним, что после отъезда из России Лёва неоднократно негативно высказывался в адрес Чичериной, с которой раньше неоднократно работал вместе. Артистка никогда не отвечала на его нападки, но сегодня всё-таки решила прокомментировать его высказывания.

По словам Чичериной, Бортник* ведёт себя как ребёнок, который своими скандалами пытается привлечь к себе внимание.

Егор Бортник* (фото: Instagram** @levab2)

«Сейчас у него не лучшие времена – живёт в обличье предателя с постоянным чувством упущенной выгоды, на чужбине, под колкими шутками весёлых пранкеров Лексуса и Вована. Ему можно только посочувствовать», – заявила Юлия в беседе с NEWS.ru.
Чичерина также отметила, что за последние годы стала намного жёстче, поэтому теперь её совершенно не трогают высказывания Лёвы, обращённые в её адрес.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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