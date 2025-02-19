Звезда «Дома-2» Арай Чобанян вышел на связь после заявления Ирины Пинчук о разводе

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Telegram @pinchulli)
Личный блог Арая Чобаняна был взломан хакерами. После этого его жене Ирине Пинчук прислали скрины переписок супруга с другими женщинами. Участник «Дома-2» после продолжительного молчания прокомментировал произошедшее.
Отметим, что из полученных переписок вскрылось, что Арай изменял супруге в том числе тогда, когда она лежала в больнице с угрозой выкидыша. Узнав об этом, Ирина в среду объявила о разводе.
К вечеру Чобанян объявился и с другого аккаунта в соцсетях опубликовал историю со странным содержанием.
К слову, вопрос об изменах Чобаняна всплывал и раньше. Так, ещё в середине января подписчик спросил, правда ли, что Ирина намерена развестись с мужем из-за его измен. Тогда женщина призвала не верить глупой информации, которую специально форсят различные паблики для привлечения внимания.
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«Мы разводимся»: звезда «Дома-2» Ирина Пинчук узнала об изменах мужа
К вечеру Чобанян объявился и с другого аккаунта в соцсетях опубликовал историю со странным содержанием.
«Тёмные времена показывают светлых людей. Придёт время, и вы узнаете всю правду», – написал участник реалити-шоу.Правда, судя по серьёзным оскорблениям Пинчук в адрес пока ещё мужа, заслужить прощение ему будет трудно.
К слову, вопрос об изменах Чобаняна всплывал и раньше. Так, ещё в середине января подписчик спросил, правда ли, что Ирина намерена развестись с мужем из-за его измен. Тогда женщина призвала не верить глупой информации, которую специально форсят различные паблики для привлечения внимания.
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Анастасия Чинкова