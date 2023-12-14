Путин раскрыл число военных, находящихся в зоне СВО

Фото: сайт Кремля
В зоне проведения специальной военной операции находятся 617 тысяч российских военных. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, подводя итоги года.
«Протяженность линии соприкосновения – свыше 2 тысяч километров. В зоне боевых действий находятся 617 тысяч человек, группировка - 617 тысяч», - уточнил российский лидер.Путин также во время подведения итогов потребовал убрать с передовой женщин-военкоров. Нужно, чтобы руководства каналов убирали с передовой женщин-военкоров, считает президент.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
«Пробел Минобороны»: Путин оценил ситуацию с ЧВК
Путин раскрыл число вступивших в ВС РФ добровольцев
Путин озвучил продолжительность линии фронта спецоперации
Элина Позднякова