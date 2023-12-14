Путин пояснил отход российских военных на левом берегу Днепра

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Российское командование в районе населённого пункта Крынки на Днепре приняло решение отойти на несколько метров, чтобы избежать потерь. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Глава государства рассказал, что ВСУ сосредоточили удар артиллерии по узкому участку левого берега, и, чтобы избежать потерь со стороны российской армии, было принято решение отойти на несколько метров.
Также Путин отметил, что все действия ВСУ, в том числе и контрнаступление, выглядят как попытки прорыва на левобережье Днепра.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
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Также Путин отметил, что все действия ВСУ, в том числе и контрнаступление, выглядят как попытки прорыва на левобережье Днепра.
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Анастасия Чинкова