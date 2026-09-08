Выяснились подробности телефонных переговоров Путина и Трампа

08 сентября 2026, 17:36

Телефонные переговоры Путина и Трампа были конфиденциальными

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kremlin.ru)

Сегодня состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Беседа глав государств продлилась ровно один час и проходила в строго конфиденциальном режиме, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.