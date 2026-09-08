Выяснились подробности телефонных переговоров Путина и Трампа
Сегодня состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Беседа глав государств продлилась ровно один час и проходила в строго конфиденциальном режиме, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По словам представителя Кремля, российская сторона дала позитивную оценку итогам недавней поездки специальных посланников Вашингтона. В ходе разговора американский президент высказался за скорейшее урегулирование украинского кризиса, подчеркнув, что это открыло бы широкие перспективы для восстановления полноформатного диалога между Москвой и Вашингтоном.
В свою очередь, Владимир Путин представил детальный анализ текущей ситуации в зоне проведения специальной военной операции. Собеседники обозначили конкретные шаги, которые, по мнению сторон, могла бы предпринять американская администрация для ускоренного завершения боевых действий.
Отдельное внимание в беседе уделили нарративам, распространяемым европейскими столицами. В Кремле отметили, что мифы о так называемой российской угрозе рассматриваются как инструмент для оправдания продолжения военной и финансовой поддержки Киева, а также служат предлогом для наращивания военных бюджетов стран Европы.
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