«Пхеньян всегда будет с Москвой»: Ким Чен Ын подтвердил неизменную поддержку России

25 марта 2026, 06:47

Ким Чен Ын подтвердил неизменную поддержку России

Ким Чен Ын (Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина)

Лидер КНДР Ким Чен Ын в официальной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину заявил о постоянной поддержке России. Слова главы северокорейского государства передает ЦТАК.





Ким Чен Ын направил обращение в ответ на поздравление с переизбранием на пост председателя государственных дел Корейской Народно‑Демократической Республики. В своем послании он подчеркнул, что сотрудничество между Россией и КНДР нацелено на защиту суверенитета обеих стран и улучшение благосостояния их народов.



«Пхеньян всегда будет с Москвой. Это наш выбор и неизменная воля», — заявил Ким Чен Ын.