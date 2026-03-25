«Пхеньян всегда будет с Москвой»: Ким Чен Ын подтвердил неизменную поддержку России

Ким Чен Ын (Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина)

Лидер КНДР Ким Чен Ын в официальной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину заявил о постоянной поддержке России. Слова главы северокорейского государства передает ЦТАК.



Ким Чен Ын направил обращение в ответ на поздравление с переизбранием на пост председателя государственных дел Корейской Народно‑Демократической Республики. В своем послании он подчеркнул, что сотрудничество между Россией и КНДР нацелено на защиту суверенитета обеих стран и улучшение благосостояния их народов.

«Пхеньян всегда будет с Москвой. Это наш выбор и неизменная воля», — заявил Ким Чен Ын.
Ранее СМИ начали замечать, что лидер КНДР все чаще выводит на публику свою дочь и знакомит ее с инструментами управления государством и военным делом. Недавно оба посетили армейские учения.
Александр Огарёв

