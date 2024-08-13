Путин образовал Морскую коллегию России

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Морской коллегии России. Соответствующий документ представлен на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что председателем коллегии стал помощник президента Николай Патрушев.
В конце июля этого года Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял о решении создания Морской коллегии. Её целью станет повышение координации деятельности органов власти, занимающихся реализацией национальной морской политики и обеспечением защиты национальных интересов страны в Мировом океане.
Патрушев подчеркнул, что в рамках коллегии будут организованы советы по стратегическому развитию ВМФ, по защите национальных интересов России в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности страны.
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В конце июля этого года Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял о решении создания Морской коллегии. Её целью станет повышение координации деятельности органов власти, занимающихся реализацией национальной морской политики и обеспечением защиты национальных интересов страны в Мировом океане.
Патрушев подчеркнул, что в рамках коллегии будут организованы советы по стратегическому развитию ВМФ, по защите национальных интересов России в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности страны.
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Анастасия Чинкова