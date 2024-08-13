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Путин образовал Морскую коллегию России

Путин подписал указ об образовании Морской коллегии России
13 августа 2024, 17:26
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Морской коллегии России. Соответствующий документ представлен на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что председателем коллегии стал помощник президента Николай Патрушев.

В конце июля этого года Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял о решении создания Морской коллегии. Её целью станет повышение координации деятельности органов власти, занимающихся реализацией национальной морской политики и обеспечением защиты национальных интересов страны в Мировом океане.



Патрушев подчеркнул, что в рамках коллегии будут организованы советы по стратегическому развитию ВМФ, по защите национальных интересов России в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности страны.

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#указ
#николай патрушев
#россия
Временного поверенного Молдавии вызвали в МИД РФ из-за сообщений о базе F-16
13 августа 2024, 17:58

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Временного поверенного в делах Молдавии в России Александра Кетрару вызвали в МИД РФ, где ему высказали озабоченность из-за сообщений о том, что одна из баз для передаваемых Киеву истребителей F-16 будет располагаться в этой республике. Соответствующее сообщение разместили на сайте министерства. Ведомство обеспокоено тем, что самолеты киевского режима будут вылетать с аэродромов Молдавии, чтобы наносить удары по России.
«Было указано, что данные тенденции противоречат конституционному статусу постоянного нейтралитета Республики Молдова, ее обязательствам в рамках уставных документов СНГ, негативно влияют на процесс приднестровского урегулирования и подрывают безопасность самой Молдавии, где проживает значительное число российских граждан», — указано в сообщении МИД.
В министерстве также отметили, что Молдавию призвали строго придерживаться нейтрального статуса, который является основой ее государственности. Республика не должна влиять на эскалацию украинского конфликта, вовлекаться в него и деструктивно влиять на ситуацию в Приднестровье.

Ранее бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что Молдавия в настоящее время превратилась в логистический хаб для военных самолетов, сомневаясь, что они перевозят исключительно гуманитарные грузы. Он призвал молдавские власти не втягивать страну в «опасные игры», не превращать Молдавию в поле битвы между Востоком и Западом, а начать говорить о мире и содействии скорейшему завершению украинского конфликта.

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#игры
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#молдавия
#приднестровье
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Украина по-хамски ответила Белоруссии на заявления о прилётах дронов ВСУ
Тихий: Киев не видит целесообразности реагировать на заявления Минска о дронах
13 августа 2024, 17:40

Фото: iStock/ffikretow

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий по-хамски ответил на заявления Минска о прилётах украинских беспилотников в Белоруссию, подчеркнув, что в Киеве не видят целесообразности в реагировании на них. Об этом он заявил в ходе брифинга.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что над территорией страны были сбиты шесть ударных беспилотников ВСУ, ещё семь пролетели в сторону России, где их сбили российскими системами ПВО. Глава государства назвал произошедшее провокацией, подчеркнув, что подобного рода инциденты не останутся без ответа.

Тихий указал на то, что в Киеве видели заявления белорусских властей, однако не видят необходимости в реагировании на них. Также он призвал не нагнетать «антиукраинские настроения» и не создавать впечатление несуществующих угроз.

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#белоруссия
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#беспилотник
#консультации
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#всу
#пво
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Маркелов предложил сценарии ухода Зеленского с поста президента Украины
13 августа 2024, 17:33

Политолог Сергей Маркелов предложил четыре варианта сценариев ухода Владимира Зеленского с поста президента Украины.
По его мнению, Зеленский покинет пост либо по своей доброй воле, доведя Украину до мирных переговоров с Россией, либо его заставят уйти самостоятельно, либо его может поджидать расправа.

«Также США могут использовать «майданные» технологии. Тогда начнётся мобилизация общественных настроений, просьбы покинуть пост. Подключатся раненые и искалеченные военные ВСУ, их жёны. Недовольство станет массовым, и Зеленскому ничего не останется, кроме как уйти. Это вариант низового сноса президента», — добавил четвёртый сценарий в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

Ранее в Службе внешней разведки России (СВР) сообщили, что США подбирают замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку в рядах американской элиты растёт недовольство им.

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#зеленский
#украина
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В США сочли предложения Путина по Украине наиболее реалистичными
NYT назвала предложения Путина по Украине самыми реалистичными
13 августа 2024, 17:17

Фото: сайт Кремля

Предложения президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта кажутся наиболее реалистичными. Об этом написала газета The New York Times.
В материале указано, что Путин уже может готовиться к победе. Его предложение, согласно которому Россия оставляет себе все территории, в Украине запрещается вступать в НАТО, кажутся наиболее реалистичным сценарием решения проблемы.

В июне этого года российский лидер выступил с новыми мирными предложениями для урегулирования конфликта на Украине. По новым условиям, Россия незамедлительно прекращает боевые действия и заявляет о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территорий новых регионов РФ. А Украина, в свою очередь, должна объявить об отказе от планов по вступлению в НАТО, а также провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, безъядерный и внеблоковый статус.

Автор статьи убеждён, что исход президентских выборов в США не скажется на предложениях Путина, поскольку победа в любом случае будет за ним.

При этом Штаты лишатся репутации оплота Запада, который способен гарантировать своим союзникам защиту.

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#сша
#владимир путин
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#конфликт
#украина
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Начальник войск РХБЗ Кириллов предположил наличие у Киева «грязной бомбы»
13 августа 2024, 16:59

Фото: istockphoto/andrey shalari

Украина с высокой долей вероятности уже имеет в своём распоряжении так называемую «грязную бомбу». Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Грязная бомба» представляет собой ёмкость с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При детонации заряда контейнер разрушается, а его радиоактивная начинка распыляется вокруг ударной волной, создавая загрязнение местности на обширных территориях.

«Грязная бомба», <...> секреты не будем раскрывать. На самом деле это не так сложно. Я думаю, у них есть она», — сказал Кириллов в интервью телеканалу «Звезда» на полях форума «Армия-2024».

Начальник войск РХБЗ также отметил, что ВСУ применяли отравляющие вещества того же класса, что и нацисты в газовых камерах в годы Второй мировой войны. По словам генерала, такие вещества синтезируют только в США, так как промышленность ни одной другой страны в мире не приспособлена для такого производства.

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#сша
#армия
#промышленность
#страны
#бомба
#интервью
#загрязнение
#всу
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Капсулу с мечтами юных посетителей выставки-форума «Россия» отправят на МКС
13 августа 2024, 16:52

Фото: iStock / 3DSculptor

Капсулу с детскими мечтами, собранными на выставке-форуме «Россия», отправят на Международную космическую станцию, сообщили в пресс-службе выставки. За стартом ракеты с Байконура будут наблюдать 89 молодых людей из всех регионов страны.
Это победители проекта «Космическая экспедиция Первых», организованного Движением Первых вместе с Роскосмосом. Старт запланирован на 15 августа.

Всего в ходе акции «Капсула мечт» на Международной выставке-форуме «Россия» было собрано более 900 тысяч детских желаний. Загадать желание ребята могли в Павильоне №1 «Первые в России – стране возможностей» во время экскурсии по экспозиции. Каждое желание было оцифровано, визуализировано искусственным интеллектом и учтено в специальной системе.
«Мы поставили задачу вдохновить как можно больше детей и подростков мечтать и стремиться к своей мечте, показать, что Россия – страна возможностей, где можно добиться чего угодно, если приложить усилия. Ведь достижения, представленные на выставке, когда-то были чьей-то мечтой», – рассказала заместитель гендиректора выставки-форума «Россия» Анастасия Звягина.
Победители проекта «Космическая экспедиция Первых» прибыли на Байконур 13 августа. В течение трёх дней ребята познакомятся с работой космодрома, а 15 августа увидят отправку в космос транспортного грузового корабля «Прогресс МС-28».
«Все желания, которые собрали ребята, мы отправим в специальной капсуле на борт Международной космической станции», – пояснил директор административного департамента Роскосмоса Дмитрий Шишкин.
Он назвал госкорпорацию сплавом мечты и технологий и призвал ребят присоединяться к её образовательным и просветительским проектам.

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США забили тревогу из-за невозможности подчинить Россию своей воле
Экс-посол Салливан: США теряет все возможные рычаги давления на Россию
13 августа 2024, 16:35

Фото: iStock/donfiore

Соединённые Штаты стремительно теряют рычаги давления на Россию, о чём говорит ситуация на Украине. Об этом заявил экс-посол Вашингтона в России Джон Салливан, слова которого приводит журнал Foreign policy.
Он указал на то, что если бы у США была возможность оказывать влияние на Россию и заставлять её подчиняться воле Вашингтона, то это было бы уже реализовано на Украине.

Власти США уже воспользовались «множеством кнутов» против России в ходе конфликта на Украине. Однако теперь стране просто нечем угрожать, рычаги давления на исходе, заключил Салливан.

Ранее в Службе внешней разведки России назвали Украину «чёрная дырой» Запада.

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#сша
#россия
#давление
#политика
#украина
#запад
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«Чревато последствиями»: сенатор предостерёг Запад от разрешения бить вглубь России
Сенатор Цеков: разрешение на удары вглубь России чревато для США и ЕС
13 августа 2024, 16:10

Фото: iStock/PavelRodimov

Разрешение на удары ВСУ вглубь России чреваты негативными последствиями для стран Запада. Об этом сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен добиться разрешения от западных союзников на использование их оружия для нанесения ударов по России. Он поручил Минобороны и дипломатам подготовить перечень необходимых действий на использование поставленного Западом дальнобойного оружия.

Цеков подчеркнул, что в случае принятия такого решения последуют ответные меры, поскольку это будет расценено как объявление войны России.

Сенатор добавил, что Запад уже участвует в конфликте против России, только не своими руками, а силами украинцев, которым он поставляет оружие.

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#россия
#украина
#сша
#евросоюз
#всу
#удар
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Политолог Дудчак раскрыл, допустит ли РФ проверку ООН в Курскую область
Политолог Дудчак: проверяющие инстанции Запада выдают заведомо ложную информацию
13 августа 2024, 15:57

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Вооруженные силы Украины попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Ситуация в регионе остается сложной. Президент России Владимир Путин заявил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека просит РФ допустить своих специалистов для проверки данных о нарушениях прав человека в Курской области.

Политолог, кандидат экономических наук Александр Васильевич Дудчак в беседе с «Радио 1» рассказал, допустит ли Россия проверку ООН в Курскую область. По словам специалиста, все эти проверяющие инстанции организованы Западом и дают заведомо известный результат.

«Сколько раз уже было, когда приезжали с проверками на атомную станцию или на линию боевого соприкосновения, когда Киев воевал против Донбасса. Сколько им было показано фактов, а они на это смотрят, интерпретируют по-своему и выдают абсолютно ложную информацию. Какие организации будут там представлены и кто будет заниматься подобными проверками? Это задача российских соответствующих инстанций приглашать и отбирать тех, кто не дискредитировал себя ложью и дезинформацией. Как показывает практика, такая информация не доходит до западных потребителей и СМИ», — объяснил он.

Ранее военэксперт Литовкин отмечал, что генерал-полковник Алексей Дюмин очень опытный командир. По его словам, у него есть полный набор и административных и командных возможностей для организации обороны Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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