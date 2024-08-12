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Президент обозначил задачи для Минобороны, ФСБ и Росгвардии на границе с Украиной

Путин: Главная задача перед Минобороны выбить ВСУ с территории России
12 августа 2024, 22:52
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Владимир Путин на оперативном совещание в Ново-Огарёве обозначил главные задачи для Минобороны, ФСБ, Росгвардии и гражданских на приграничных территориях России в Брянской, Белгородской и Курской областях.
«Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и, совместно с Пограничной службой, обеспечить надёжное прикрытие госграницы», – обозначил глава государства.
ФСБ и Росгвардии президент поручил обеспечить эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами ВСУ. При этом гражданские ведомства обязаны снабжать силовые структуры всем необходимым, включая транспорт, медицину и финансовую поддержку.



«И наконец, все вместе – с руководителями соответствующих регионов – должны сосредоточить внимание на главной задаче. А это поддержка наших людей, которые нуждаются в помощи и защите», – добавил Владимир Путин.

Президент также отметил, что, нападая на мирных людей, противник стремится улучшить свои переговорные позиции в будущем.

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Власти закрыли въезд в Краснояружский район Белгородской области
12 августа 2024, 21:44

Фото: iStock/Aguus

Власти Белгородской области закрыли въезд в Краснояружский район из-за напряжённой обстановки. Об этом сообщил глава района Андрей Миськов в своём Telegram-канале.
Напомним, что в понедельник, 12 августа, в Краснояружском районе началась эвакуация граждан из-за нарастающей активности украинских войск.

Миськов обратился к гражданам и заявил, что оперативная обстановка в районе продолжает оставаться напряжённой. В связи с этим властями было принято решение полностью закрыть въезд в муниципалитет.

По словам главы района, эта вынужденная мера позволит обеспечить безопасность граждан.

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Алаудинов прокомментировал данные о сдаче бойцов «Ахмата» в плен
Алаудинов: данные о сдаче бойцов «Ахмата» в плен являются вбросами ВСУ
12 августа 2024, 21:40

Фото: iStock/Prostock-Studio

Информация о сдаче бойцов спецназа «Ахмат» в плен в Курской области является вбросом со стороны ВСУ. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что украинские власти делают много вбросов о якобы сдавшихся в плен бойцах подразделений «Ахмат» и «Аид». Однако Алаудинов заявил, что ни один военный не сдался в плен, российские бойцы продолжают успешно работать на Курском направлении.

Также генерал-майор сообщил о результатах работы батальона, проделанной в понедельник. Так, действиями войск были уничтожены 12 единиц военной техники ВСУ.

Алаудинов в заключение добавил, что военные наделали «очень много шума», поэтому российский спецназ «кость в горле» для ВСУ.

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ВС РФ взяли под контроль городские кварталы Красногоровки в ДНР
12 августа 2024, 21:14

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска взяли под контроль городские кварталы Красногоровки в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Также в ведомстве отметили, что в настоящее время продолжается зачистка от украинских военных населённых пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артёмово и Желанное.

Кроме того в понедельник стало известно о взятии под контроль села Лисичное на Донецком направлении. Российские войска, по данным Минобороны, продолжают удерживать инициативу на данном направлении, успешно разрушая оборону ВСУ.

Ранее сообщалось, что за неделю с 3 по 9 августа ВС РФ освободили Тимофеевку, Новосёловку Первую и Веселое.

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#минобороны рф
#вс рф
#днр
#сво
#россия
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Зеленский впервые признал операцию ВСУ в Курской области
12 августа 2024, 20:30

Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил проведение операции ВСУ в Курской области. Соответствующий пост он опубликовал в в своём Telegram-канале.
Отмечается, что глава государства провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского об операции войск в Курской области. Так Зеленский впервые публично заявил о действиях своей армии в российском регионе.

Из доклада Сырского следует, что операция ВСУ на Курском направлении «наступательная», и она продолжается до сих пор.

Кроме того, Зеленский дал поручение профильным ведомствам разработать стратегию возвращения военнослужащих ВСУ, оказавшихся в российском плену.

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#курская область
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«Военное дело» показало снимки изувеченной под Курском женщины из ВСУ
12 августа 2024, 20:01

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

В сети впервые появились кадры украинских женщин-военнослужащих, которые были брошены киевским режимом в бой в Курской области. Фотографию публикует Telegram-канал «Военное дело».
В социальных сетях опубликованы два снимка молодой украинки. На одном из них в объектив смотрит девушка в военной форме, а на втором — изуродованное лицо служащей ВСУ, которая лежит на больничной койке.

К посту прикреплена подпись: «Сходила на Курьск».

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили на передовую в районе Кременной в ДНР подразделение, состоящее из женщин. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

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#украина
#курская область
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Прорыв ВСУ в Курской области: контроль над селами, мародерство и заявления «Ахмата»
12 августа 2024, 19:23

Фото: istock/Dmitry Andreev

Украинская группировка установила контроль над 28 населенными пунктами в приграничном регионе. Одновременно с этим Минобороны РФ заявляет о рекордных суточных потерях противника, а президент России Владимир Путин сообщил об успешно развивающемся наступлении ВС РФ на всей линии фронта. О том, что происходит в российском приграничье на самом деле расскажет редакция «Радио 1».

ВСУ заняли 28 населенных пунктов


Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту России Владимиру Путину об установлении ВСУ контроля над 28 населенными пунктами в приграничном регионе. По его словам, глубина проникновения ВСУ на российскую территорию составляет 12 километров, ширина — 40 километров. Всего была эвакуирована 121 тысяча мирных жителей, ожидают эвакуации еще 180 тысяч человек.

Смирнов также доложил о применении противником химического оружия в Беловском районе области. Чтобы предотвратить дальнейшее продвижение ВСУ, российская армия выкопала десятки километров противотанкового рва. Врио главы региона предупредил, что противник может облачаться в украденную у россиян одежду и передвигаться на автомобилях с российскими госномерами.

Путин о ситуации в Курске


Президент России объяснил действия ВСУ стремлением улучшить свои переговорные позиции. При этом глава государства отметил, что диалог с противником, который наносит хаотичные удары по мирным жителям, исключен.

«Не может идти речи о переговорах с людьми, которые наносят хаотичные удары по мирным людям либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики. Подобные акции преследуют военную цель: остановить наступление наших войск», — подчеркнул Путин.


Заявления Минобороны РФ


В оборонном ведомстве сообщили, что российские силы в районе Каучука пресекли попытку прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике. По информации Минобороны РФ, за сутки 11 августа 2024 года на линии боевого соприкосновения в Курской области подразделениями ВС РФ сожжено и уничтожено более 70 единиц техники ВСУ. Telegram-канал Condottiero сообщает, что это рекордные показатели для СВО.

МО РФ также отмечает, что ВСУ потеряли не меньше 1610 военных, 32 танков, 23 бронетранспортеров за время боев на приграничье. Информацию о рекордных потерях в рядах ВСУ озвучил и командир «Ахмата». По его словам, украинская группировка не несла столь высоких потерь ни разу за все время проведения СВО.

Фото: istock/shironosov

Обстановка в Курской области: данные военкоров


По информации телеграм-канала «Рыбарь», ВСУ продолжают развивать наступление на Курском направлении. Авторы портала сообщают, что в настоящее время российские силы продолжают стабилизировать линию фронта.


В Суджанском районе осложнилась обстановка в Судже. Появились кадры, свидетельствующие о присутствии противника на окружной дороге уже в центре города. Обозреватели «НгП раZVедка» сообщают, что ВСУ атаковали российские опорные пункты близ населенного пункта Гордеевка в Курской области. По данным источника, грамотные и слаженные действия ВС РФ позволили отбросить противника.

Военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил в своем телеграм-канале о фактах мародерства со стороны ВСУ.

«Они заходят в каждое помещение частных домов в населенном пункте Гончаровка и выносят оттуда все подряд», — рассказал Лисицын.

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Политолог Корнилов заявил о странном отношении МАГАТЭ в отношении ЗАЭС
12 августа 2024, 19:19

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Политолог Владимир Корнилов заявил, что МАГАТЭ ведут себя очень странно по отношению к Запорожской АЭС.
С одной стороны, по мнению эксперта, они не хотят допустить эскалации на объект, но с другой, в упор не замечают, кто и когда обстреливает станцию.

Двойственную позицию по этому вопросу занимает и Украина, считает специалист.

«Перспектива ядерной аварии или утечки радиоактивных материалов не обрадует Запад. Впрочем, в этой организации давно уже ведут себя странно. Они своими глазами видят, что атомную станцию контролирует Россия, но, имея на ней своих представителей, МАГАТЭ «не видит», кто обстреливает станцию и лишь регулярно призывает «прекратить эскалацию конфликта вокруг ЗАЭС», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Корнилов.

А военный эксперт, член экспертного совета организации «Офицеры России», доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев объяснил, почему Украина атаковала Курскую область на фоне переговоров с Москвой.

«Я думаю, что Зеленский при помощи Запада хочет выйти победителем: ставки он делает крупные. К вашему вопросу о переговорах: президент Путин сказал, что на условиях киевского режима переговоров не будет. А Зеленский полагает, что если он пойдёт на мирные переговоры на своих условиях, то будет победителем», — высказал своё мнение в беседе с Pravda.Ru Перенджиев.

Ранее военный эксперт Владимир Гундаров заявил, что одна из причин, по которым ВСУ решили атаковать приграничные регионы, в частности Курскую область, заключается в стремлении оттянуть российские войска от Купянска и Краматорска.

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Российские войска освободили Лисичное в ДНР
МО РФ: российские войска освободили Лисичное в ДНР
12 августа 2024, 19:17

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС России взяли под контроль населенный пункт Лисичное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что российские войска нарастили темпы наступления на Донецком направлении. Уточняется, что также завершается зачистка от украинских боевиков и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное.

Иных подробностей в Минобороны России не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#днр
#спецоперация
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На Украине заговорили о более масштабной мобилизации
Экс-замглавы Генштаба ВСУ: Киеву стоит провести более масштабную мобилизацию
12 августа 2024, 18:57

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Киевским властям необходимо провести еще более масштабную мобилизацию. Так считает бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко, его слова приводит телеканал Al Jazeera.
«Украине нужны две вещи: расширение поставок оружия и боеприпасов, а также массовая общенациональная мобилизация, превосходящая очень непопулярные недавние шаги по призыву тысяч мужчин», — заявил Романенко.

Напомним, что с 25 февраля 2022 года на Украине проводится всеобщая мобилизация, в связи с чем военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее сообщалось, что в Харькове трое сотрудников военкомата насильно задержали мужчину. Его затащили в микроавтобус с заломанными руками.

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