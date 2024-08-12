Президент обозначил задачи для Минобороны, ФСБ и Росгвардии на границе с Украиной

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Владимир Путин на оперативном совещание в Ново-Огарёве обозначил главные задачи для Минобороны, ФСБ, Росгвардии и гражданских на приграничных территориях России в Брянской, Белгородской и Курской областях.
«Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и, совместно с Пограничной службой, обеспечить надёжное прикрытие госграницы», – обозначил глава государства.ФСБ и Росгвардии президент поручил обеспечить эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами ВСУ. При этом гражданские ведомства обязаны снабжать силовые структуры всем необходимым, включая транспорт, медицину и финансовую поддержку.
«И наконец, все вместе – с руководителями соответствующих регионов – должны сосредоточить внимание на главной задаче. А это поддержка наших людей, которые нуждаются в помощи и защите», – добавил Владимир Путин.
Президент также отметил, что, нападая на мирных людей, противник стремится улучшить свои переговорные позиции в будущем.
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Лия Мурадьян