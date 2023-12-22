Путин обсудил с Совбезом биологическую безопасность в СНГ

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Президент России Владимир Путин предложил затронуть тему коллективной биологической безопасности в СНГ. Речь об этом зашла на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Путин подчеркнул, что 25-26 декабря состоится ряд встреч с коллегами и руководителями стран СНГ, в беседе с которыми также будет затронута эта тема.
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Анастасия Чинкова