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Раскрыты планы Кремля по встрече Путина и Трампа

Песков: Путин готов к встрече с Трампом без предварительных условий
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин готов ко встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом без предварительных условий. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом США, и в том числе с Дональдом Трампом. Никакие условия для этого не требуются. Требуются обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога», — заявил Песков.
Он добавил, что российская сторона отмечает готовность Трампа решать проблемы через диалог и приветствует это. Однако пока никакой конкретики на этот счет нет. Таким образом, по словам Пескова, организация встречи двух лидеров начнется после официального вступления Трампа на должность американского президента.



Ранее Трамп сообщил о планах организовать встречу с Путиным. По его словам, подготовка к мероприятию уже началась, однако точные сроки пока не названы.

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«Трамп придёт и всё прекратит»: эксперт оценил вероятность отказа США от поставок оружия Киеву
Военный эксперт Литовкин: поставки оружия Украине продолжатся при Трампе
10 января 2025, 13:47

Фото: iStock/Bet_Noire

Будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа проявляет откровенный скептицизм в вопросах оказания военной помощи Украине, писало издание Politico.
Иного мнения придерживается полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин. В беседе с «Радио 1» он заявил, что с приходом к власти Трамп и его команда продолжат придерживаться политики поставок оружия Киеву.
«Соединённым Штатам выгодно поставлять оружие на Украину. Выделяя деньги на Украину, они выделяют деньги военно-промышленному комплексу. [Ллойд] Осин (министр обороны США — прим. ред.), Энтони Блинкен, госсекретарь Соединённых Штатов, не раз утверждали, что 90% помощи, которую выделяет Соединённые Штаты на Украину, остаётся в Соединённых Штатах, идёт на поддержку военно-промышленного комплекса», — пояснил эксперт.
Он напомнил, что поставлять оружие Киеву власти США начали во время первого срока президентства Трампа. Тогда Украина получала стингеры, джавелины.
«Это иллюзия, что Трамп придёт и всё прекратит», — заключил военный обозреватель.
Как ранее сообщало издание Politico, контактная группа по Украине может распасться после ухода со поста министра обороны США Ллойда Остина, что, возможно, отразится и на поставках оружия Киеву.

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Politico: вторжение США в Гренландию обернется самой короткой войной

Инаугурация президента США 2025: как и когда Трамп вступит в должность
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Politico: вторжение США в Гренландию обернется самой короткой войной
10 января 2025, 13:35

Фото: iStock/KimKimsenphot

Возможное вторжение США в Гренландию при избранном американском президенте Дональде Трампе может обернуться самым коротким вооруженным конфликтом в истории. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на оценки аналитиков.
Эксперты считают так из-за того, что военные США находятся в Гренландии еще с 1940-х годов. При этом официально их пребывание там закрепили в договоре между США и Данией от 1951 года. Согласно договору, США взяли обязательство защищать Гренландию от любого нападения ввиду того, что армия Дании не сможет противостоять возможному агрессору без посторонней помощи.

«Дания прекрасно понимает, что не может защитить Гренландию от кого бы то ни было в одиночку. Вопрос в том, с кем [американцы] будут воевать? Со своими собственными военными? Они уже там», — задается вопросом старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиана Соби Кристенсена, чье мнение приводит издание.

В конце декабря 2024 года избранный президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости сделать Гренландию частью США.

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#дональд трамп
#эксперты
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Косиняк-Камыш признал отрицательный настрой участников после встречи в Рамштайне
10 января 2025, 12:21

Фото: iStock/Berezko

Министров обороны стран НАТО расстраивает ситуация на Украине. Такое заявление сделал глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM после встречи в Рамштайне.
«Прежде всего, настрой не положительный — я должен это прямо сказать. В первую очередь это исходит из трудной ситуации на Украине. Вчера были президент Зеленский, министр Умеров. Ситуация на линии фронта очень трудная», — заявил Косиняк-Камыш.

По его словам, Украина очень устала от конфликта, а людям он сильно надоел.

Ранее министр польского оборонного ведомства сообщал, что у избранного президента США Дональда Трампа нет мирного плана по Украине. Это подтверждает тот факт, что документ до сих пор не был представлен.

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«Международный террорист»: На Украине назвали виновного в гибели людей в Приднестровье
Украинский депутат Дмитрук назвал Зеленского международным террористом
10 января 2025, 11:08

Фото: iStock/Yakobchuk

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал Владимира Зеленского террористом после сообщений о гибели людей в Приднестровье на фоне энергокризиса.
«Зеленский — международный террорист!» — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

Так он отреагировал на сообщения о смерти жителей Приднестровья на фоне энергокризиса.

Напомним, накануне глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что в Приднестровье зафиксированы первые случаи гибели людей, которые пытались согреться дома на фоне энергетического кризиса. Он пояснил, что жители республики на фоне проблем с электроэнергией вынуждены топить печки в домах и оставляют их зажженными на ночь, поэтому возросло число летальных исходов.

28 декабря «Газпром» уведомил российско-молдавскую компанию «Молдовагаз» о том, что с 1 января поставки газа в республику будут приостановлены из-за отказа Кишинёва урегулировать задолженность.

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Инаугурация президента США 2025: как и когда Трамп вступит в должность
10 января 2025, 09:40

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Бывший президент Дональд Трамп был переизбран на новый срок, победив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Трамп получил поддержку 277 выборщиков, в то время как Харрис набрала только 224 голоса. «Радио 1» расскажет о дате инаугурации 2025 года и вступлении Дональда Трампа в должность.

Что такое инаугурация президента в США


Инаугурация президента — это торжественная церемония вступления в должность президента и вице-президента США, во время которой они приносят присягу.

Когда пройдет Инаугурация президента США Дональда Трампа


Срок полномочий действующего президента и вице-президента США истекает 20 января в полдень, согласно 20-й поправке к Конституции США. Это означает, что с этой даты начинается отсчёт времени до вступления в должность нового президента. Таким образом, инаугурация нового президента Соединённых Штатов состоится 20 января 2025 года.

Где и как проходит инаугурация президента


Церемония инаугурации пройдёт в здании Капитолия в Вашингтоне и станет 60-й по счёту в истории страны.

По традиции в этот день вновь избранные президент и вице-президент вместе со своими супругами приходят в Белый дом, где их приветствуют бывшие президент и вице-президент со своими семьями. Этот ритуал олицетворяет мирный переход власти.

Затем они отправляются в Капитолий, где избранный вице-президент и президент произносят приносит присягу. В честь этого события раздаются 21 орудийный залп, звучит гимн президента США, а глава государства произносит речь.


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Что происходит до инаугурации президента


  • Сроки подсчёта голосов должны закончиться до 11 декабря 2024 года. Затем местные власти (губернаторы и секретари штатов) утверждают результаты выборов и направляют сертификаты подтверждения в Национальное управление архивов и записей (NARA) и Конгресс. Одновременно с этим происходит официальная регистрация выборщиков от каждого штата.

  • 17 декабря выборщики собираются для формирования коллегии выборщиков и официального голосования за президента и вице-президента. Их голоса направляются председателю Сената. Здесь также установлен крайний срок — 25 декабря.

  • Новый состав будет приведён к присяге 3 января, а 6 января обе палаты соберутся для окончательного подтверждения результатов голосования и объявления имён президента и вице-президента. Заседание проводит вице-президент США.

Таким образом, 6 января 2025 года именно Камале Харрис, проигравшей выборы 2024 года, придётся официально объявить о победе Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса.

Фото: istockphoto / arlutz73

Что происходит во время инаугурации президента


В день инаугурации избранный вице-президент приносит присягу первым и повторяет ту же присягу, которую принимают сенаторы, представители и другие государственные служащие.

Присяга используется с 1884 года:

«Я (имя) торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов, внешних и внутренних; что буду хранить ей истинную веру и преданность; что я принимаю это обязательство свободно, без каких-либо мысленных оговорок или намерений уклониться; и что я буду хорошо и добросовестно исполнять обязанности должности, на которую я собираюсь вступить: да поможет мне Бог».



Около полудня присягу даёт уже избранный президент. Она соответствует статье II, разделу I Конституции США.

«Я (имя) торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и сделаю все возможное, чтобы сохранять, защищать и отстаивать Конституцию Соединенных Штатов».

Что происходит после инаугурации


После принесения присяги и выступления с речью новоизбранный президент США и его супруга возвращаются в свою резиденцию — Белый дом. Во время проезда их кортежа проходит праздничный парад, который направляется от Капитолия по Пенсильвания-авеню, минуя здание Министерства финансов, к Белому дому. Этот маршрут не менялся с 1809 года.

Затем вступивший в должность президент проводит официальный бал или несколько балов.

Инаугурационные мероприятия завершаются на следующий день, 21 января, когда в Вашингтонском кафедральном соборе проходит молитвенный завтрак с участием представителей различных конфессий.

Инаугурация Трампа 2025: где смотреть


Билеты на инаугурацию доступны в свободной продаже, однако точное количество ожидаемых участников пока остается неизвестным. По данным американских СМИ, на мероприятие могут прийти сотни тысяч человек.

Церемонию инаугурации Дональда Трампа будут транслировать ведущие каналы, такие как NBC, CBS и C-SPAN. Кроме того, трансляция будет доступна на официальном сайте Белого дома. Начало трансляции запланировано на 20 января в 20:00 по московскому времени. Официальные российские телеканалы не планируют показывать это событие.


Топ-5 самых ярких речей во время инаугурации


Топ-5 самых ярких речей во время инаугурации президента США:

Джон Кеннеди, 1961


«Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны».

Джимми Картер, 1977


«Давайте вместе создадим новый национальный дух единства и доверия. Ваша сила может компенсировать мою слабость, а ваша мудрость поможет свести к минимуму мои ошибки».

Джордж Буш старший, 1989


«Великие народы, как и великие люди, должны держать свое слово. Мы всегда будем стараться говорить четко, потому что откровенность — это комплимент, но и тонкость тоже хороша и имеет свое место».

Билл Клинтон, 1993


«Америке, чтобы устоять долгие годы, придется меняться. Меняться не просто ради самых изменений, а меняться, чтобы сберечь американские идеалы. Пришло время забыть о вредной привычке получать что-либо даром — то ли от нашего правительства, то ли друг от друга. Давайте возьмем на себя больше ответственности — не только за себя и наши семьи, но и за общество и нашу страну».

Дональд Трамп, 2017


«То, что имеет смысл, — не то, какая партия контролирует правительство, а то, что народ контролирует правительство. В основе нашей политики — полная верность США».

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На Украине заявили, что Зеленский стал богаче Илона Маска
Журналистка Панченко: Зеленский стал богаче Илона Маска
10 января 2025, 08:13

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский обогатился на мошеннических схемах и не заинтересован в продолжении транзита газа через Украину в Европу. Об этом в соцсети X написала украинская журналистка Диана Панченко.
По ее словам, команда предводителя киевского режима превратила страну в глобальный мошеннический центр. Панченко выразила мнение, что Зеленский уже стал богаче американского миллиардера Илона Маска и не собирается разрешать транзит российского газа в европейские страны из меркантильных соображений.

Журналистка добавила, что с начала спецоперации прибыль от различных мошеннических схем для Зеленского и его приближенных в 30 раз превысила доход от транзита газа за аналогичный период.

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Депутат Госдумы Федоров дал комментарий насчет угроз ДШРГ «Русич»
10 января 2025, 07:17

Фото: iStock/ANGHI

Депутат Государственной Думы России Евгений Федоров высказал свое мнение о поступившей ранее угрозе в его адрес от представителей диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Свою точку зрения он сообщил в интервью изданию Daily Storm.
Угроза была озвучена 6 января владельцем Telegram-канала, который заявил, что может расправиться с народным избранником с помощью холодного оружия.

Федоров отметил, что подобные слова подтверждают его опасения о возможных попытках дестабилизации ситуации в России. Он подчеркнул, что противники страны, в первую очередь из США, могут пытаться разжигать этническую ненависть и провоцировать беспорядки по аналогии с событиями на Майдане в Киеве.

Депутат выразил желание выяснить личность автора угрозы и предположил, что это может быть человек, придерживающийся взглядов запрещенной фашистской идеологии.

Ранее стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп сообщил о планах организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Подготовка к мероприятию уже началась, однако точные сроки пока не названы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российские банки и предприятия попали под мощные санкции Японии
В Японии ввели санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
10 января 2025, 06:05

Фото: iStock/Mihrzn

Правительство Японии приняло новые антироссийские меры, расширив список санкций. Под ограничения попали 11 физических лиц, 51 юридическое лицо и три российских банка: ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк. Эти данные были опубликованы японским кабинетом министров в пятницу.
Санкции включают заморозку активов ряда лиц, включая генерального директора «Алросы» Павла Маринычева, первого заместителя гендиректора «Ростеха» Владимира Артякова и главу «ПСВ Технологии» Сергея Петрова. Среди организаций под санкции попали НПО машиностроения, Алексинский химкомбинат и другие предприятия.

Кроме того, Япония запретила экспорт в Россию 335 видов товаров, включая капсаицин, используемый в промышленности, а также детали для спецтехники, малолитражных мотоциклов и инструментов. В рамках экспортных ограничений меры затронули 22 российские компании, передает ТАСС.

Дополнительно санкции введены против 31 компании из восьми стран: Китая (18), Турции (8), Киргизии (2), а также Казахстана, Таиланда и ОАЭ. Заморозка активов также коснулась одного гражданина Северной Кореи и грузинского MRB Bank.

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Трамп начал подготовку ко встрече с Путиным
Reuters: Трамп объявил о начале подготовки ко встрече с Путиным
10 января 2025, 04:45

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о планах организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Подготовка к мероприятию уже началась, однако точные сроки пока не названы. Трансляцию выступления вели Fox News.
По словам Трампа, инициатива исходит от российской стороны, которая выразила желание провести переговоры.

«Он хочет встретиться, и мы это организуем», — сказал Трамп о контакте с Путиным, передает Reuters.
Выступая перед республиканскими губернаторами во Флориде, Трамп также упомянул, что рассматривается возможность трехсторонней встречи с участием китайского лидера Си Цзиньпина. Однако этот вопрос все еще остается открытым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль пока не получал официальных запросов от команды Трампа. Он отметил, что любые договоренности могут быть обсуждены только после инаугурации избранного президента США.

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*Признан Минюстом России иноагентом
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