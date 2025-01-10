Раскрыты планы Кремля по встрече Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин готов ко встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом без предварительных условий. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом США, и в том числе с Дональдом Трампом. Никакие условия для этого не требуются. Требуются обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога», — заявил Песков.Он добавил, что российская сторона отмечает готовность Трампа решать проблемы через диалог и приветствует это. Однако пока никакой конкретики на этот счет нет. Таким образом, по словам Пескова, организация встречи двух лидеров начнется после официального вступления Трампа на должность американского президента.
Ранее Трамп сообщил о планах организовать встречу с Путиным. По его словам, подготовка к мероприятию уже началась, однако точные сроки пока не названы.
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Элина Позднякова