Путин с Куренковым вновь обсудили ситуацию с паводком в Оренбуржье

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин повторно обсудил ситуацию с паводком в Оренбургской области с главой МЧС Александром Куренковым. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президенту доложено о мерах, предпринимаемых для стабилизации ситуации в регионе.
Ситуацию с затоплением региона из-за прорыва дамбы, было решено отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера.
Глава МЧС добавил, что риск паводков существует также в Курганской области.
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Ситуацию с затоплением региона из-за прорыва дамбы, было решено отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера.
Глава МЧС добавил, что риск паводков существует также в Курганской области.
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Анастасия Хохлова