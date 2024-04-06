Путин поручил главе МЧС Куренкову вылететь в Оренбургскую область

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Президент РФ Владимир Путин поручил главе Министерства по чрезвычайным ситуациям Александру Куренкову экстренно вылететь в Оренбургскую область. Глава государства считает, что тому следует лично возглавить ликвидацию последствий разрушения дамбы в Орске и паводка.
Об этом в сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее о ситуации в регионе главу государства проинформировал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
В Орске после прорыва дамбы эвакуировано 1 121 человек, среди которых 331 ребёнок. В пунктах временного размещения сейчас находятся 283 человека. В настоящее время подтопленными остаются 2 450 домов и 3 185 придомовых территорий. В посёлке Никель Орского района также проводится срочная эвакуация жителей из-за паводка.
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Александр Бойцов