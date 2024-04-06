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Путин поручил главе МЧС Куренкову вылететь в Оренбургскую область

06 апреля 2024, 20:33
Фото: istockphoto/Stefano Marzoli

Фото: istockphoto/Stefano Marzoli

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Министерства по чрезвычайным ситуациям Александру Куренкову экстренно вылететь в Оренбургскую область. Глава государства считает, что тому следует лично возглавить ликвидацию последствий разрушения дамбы в Орске и паводка.


Об этом в сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее о ситуации в регионе главу государства проинформировал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

В Орске после прорыва дамбы эвакуировано 1 121 человек, среди которых 331 ребёнок. В пунктах временного размещения сейчас находятся 283 человека. В настоящее время подтопленными остаются 2 450 домов и 3 185 придомовых территорий. В посёлке Никель Орского района также проводится срочная эвакуация жителей из-за паводка.

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В ЛНР мужчина подорвался на взрывоопасном предмете на берегу реки
На берегу реки Северский Донец в ЛНР рыбак подорвался на взрывоопасном предмете
06 апреля 2024, 20:41

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

В результате подрыва на неопознанном взрывоопасном объекте на берегу реки Северский Донец в ЛНР пострадал рыбак.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по ЛНР. Согласно сообщению, мужчина был госпитализирован с множественными травмами.

Инцидент произошел в районе села Береговое, куда рыбак прибыл для занятия рыболовством.

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#лнр
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В Орске подмыло дамбу еще на одном участке
В Орске подмыло дамбу еще на одном участке, идет эвакуация из поселка Никель
06 апреля 2024, 20:16

Фото: МЧС России

В Орске прорвало еще один участок дамбы. Началась эвакуация жителей ближайшего поселка Никель, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.
По словам представителя агентства, «дамба была подмыта на еще одном участке, и в настоящее время идет эвакуация жителей поселка Никель».

Правительство Оренбургской области также заявило, что на данный момент в Никеле действуют региональные и муниципальные службы. Жителей направляют во временные убежища или к родственникам, призывая покинуть затопленные дома в целях обеспечения их собственной безопасности.

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Житель Ивановской области ввел годовалому сыну наркотик
06 апреля 2024, 19:54

Фото: iStock/dikushin

В Кинешме, Ивановская область, местный житель ввел своему годовалому сыну наркотическое вещество, сообщает Telegram-канал СУ СК России по этому региону.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». По версии следствия, инцидент произошел с 4 на 5 апреля, в результате чего ребенок потерял сознание и был госпитализирован в реанимационное отделение с признаками отравления.

В момент происшествия мать ребенка находилась на работе.

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Пырнувший ножом мурманского губернатора рассказал о причине своего поступка
Напавший на Чибиса мужчина заявил о спонтанности своего поступка
06 апреля 2024, 18:02

Фото:РИА Новости

Напавший с ножом на губернатора Мурманской области Александр Быданов сообщил, что причиной его поступка стало «стечение обстоятельств», приводит его слова РИА Новости.
Такое заявление подозреваемый сделал во время выездного заседания суда по избранию ему меры пресечения.

Быданов рассказал, что не слышал никаких голосов в голове и не планировал нападение на главу региона заранее. Однако следователи выяснили, что нож мужчина приобрел заблаговременно и возил его с собой в автомобиле.

Подозреваемый отказался от дачи еще каких-либо комментариев «пока идет следствие».

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Полиция в Петербурге задержала мужчину, ворвавшегося в алкомаркет с гранатой
06 апреля 2024, 16:26

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

Сотрудница алкомаркета на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге позвонила в полицию и рассказала, что ворвавшийся в магазин мужчина размахивает гранатой. Оперативно прибывшие правоохранители задержали смутьяна.
25-летний молодой человек был сильно пьян, а изъятая у него граната оказалась атрибутом для страйкбола, сообщает портал 78.ru. Хулигана доставили в отдел полиции и составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В настоящий момент причины поступка парня неизвестны. Вразумительно объяснить, что побудило его угрожать людям гранатой и чего он пытался этим добиться, молодой человек не смог. Выясняются все подробности и обстоятельства происшедшего. Также решается вопрос о возбуждении в отношении агрессора уголовного дела.

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Власти рассказали, как пострадавшим от паводка в Орске получить выплаты
Пострадавшие от паводка в Орске получат выплаты в МФЦ или через Госуслуги
06 апреля 2024, 15:50

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Пострадавшие от весеннего паводка в Орске теперь имеют возможность оформить документы на получение выплат через МФЦ или портал «Госуслуги». Об этом сообщили в правительстве области в соцсети «ВКонтакте».
Правительство области уведомляет, что все, включая тех, кто уже подал заявления, будут получать выплаты в соответствии с новым размером помощи. Заявления от граждан принимаются через единый портал государственных услуг или МФЦ.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение увеличить размер выплат для пострадавших от весеннего паводка. Теперь единовременная материальная помощь составляет 20 тысяч рублей на человека, вместо предыдущих 10 тысяч.

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Глава Оренбургской области назвал ситуацию с подтоплением в Орске сложной
06 апреля 2024, 15:29

istockphoto/Christian Feldhaar

Ситуация, сложившаяся в Орске из-за подтопления, остается сложной. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
По его словам, проект дамбы был изначально рассчитан на другую нагрузку. В настоящее время уровень воды в реке Урал достигает 855 см, и она будет прибывать.

Глава региона обратился к местным жителям и призвал их покинуть дома в зоне подтопления.

Паслер также сообщил, что всем пострадавшим от затопления будет начислена денежная выплата.Во временных пунктах, куда сейчас направлены граждане из затопленных домов, будет все необходимое, также заверил губернатор.

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#губернатор
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#наводнение
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В Тихвине сварщик арестован за циничный комментарий о теракте в «Крокусе»
06 апреля 2024, 14:36

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Городской суд Тихвина Ленинградской области принял решение о заключении под стражу сварщика местного завода. Он стал фигурантом уголовного дела после комментария, оставленного под постом о нападении на «Крокус Сити Холл».
В ходе планового мониторинга социальных сетей местные правоохранители обнаружили под постом о трагедии в Красногорске циничный комментарий одного из пользователей, сообщает «Фонтанка.ру». Полицейские быстро вычислили автора подписи. Им оказался 27-летний сварщик местного завода.

Мужчину задержали. Он признался в содеянном и принёс извинения. По его словам, он не хотел никого оскорбить, а только пытался снизить эмоциональный градус других комментариев, на его взгляд, излишний. Тем не менее, неосмотрительное высказывание может грозить мужчине реальным сроком по статье за оправдание терроризма.

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#суд
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В парке на востоке Москвы нашли тело новорожденного
06 апреля 2024, 14:05

Фото: Фотобанк Московской области

В парке на востоке Москвы обнаружено тело новорожденного младенца, завернутого в пакет, сообщает столичное Следственное Управление (СУ) России в своем Telegram-канале.
Отмечается, что следователи и криминалисты уже проводят осмотр места происшествия, выявляют очевидцев и анализируют записи с камер видеонаблюдения.

Ведомство начало предварительное расследование и планирует провести судебно-медицинскую экспертизу. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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