Владимир Путин поздравил шахматистку Гунину с победой на чемпионате мира

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин поздравил Валентину Гунину с победой в чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду), сообщение с поздравлениями президента опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Уважаемая Валентина Евгеньевна! От души поздравляю Вас с триумфом. Вы уверенно прошли всю турнирную дистанцию, были сильнее своих именитых соперниц и по праву стали двукратной чемпионкой мира по блицу. Ваш успех – яркая, значимая страница победной летописи отечественной шахматной школы», — сообщается в обнародованном тексте поздравления.
Финал чемпионата мира состоялся 30 декабря в узбекском городе Самарканде.
Читайте также:
8-летний россиянин Шогджиев обыграл чемпиона шахматной Олимпиады на ЧМ по рапиду
Шахматистка Гунина рассказала о своем отношении к украинским спортсменам
Польский шахматист Дуда отказался пожать руку россиянину Хисматуллину
Евгения Парфентьева