Путин: Киев готовил атаку на Новороссию и Донбасс

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Украина готовила атаку на Новороссию и Донбасс, поэтому Россия признала их независимость. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в рамках встречи с руководством МИД РФ.
Ранее российский лидер заявил, что мир очень близко подошёл к точке невозврата из-за высокомерия западных государств. По его словам, эгоизм и высокомерие руководства стран Запада привели к крайне опасному состоянию дел, которое складывается на сегодняшний день. Глава государства предположил, что руководства западных стран, возможно, не понимают масштабы угрозы или же чрезмерно верят в собственную безнаказанность и исключительность. И то и другое может обернуться трагедией, подчеркнул российский президент.
Напомним, в настоящее время Путин проводит встречу с руководством МИД РФ.
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