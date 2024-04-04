Путин объяснил, почему Россия защищает свои интересы вооружённым путём

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Россия была поставлена в такие условия, при которых она вынуждена защищать свои интересы вооружённым путём. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе XII съезда Федерации независимых профсоюзов РФ.
Ранее в рамках расширенного заседания коллегии МВД Путин заявил, что недоброжелатели России со времён распада СССР не прекращают попыток развала страны и подчинения её своим интересам. Также он отметил, что Россия в настоящее время находится на сложном этапе своей истории.
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Анастасия Чинкова