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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов.
Также ранее в ходе этого съезда Путин назвал главную цель, которой пытались добиться заказчики теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Президент подчеркнул, что других целей быть не может. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова