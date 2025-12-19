Путин объяснил школьнику, почему дорожают булочки в столовой

19 декабря 2025, 19:36

Путин объяснил школьнику из Ростовской области причины роста цен на продукты

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Школьник из Ростовской области спросил президента России Владимира Путина, почему цены на продукты и булочки в столовой растут, а зарплата его родителей — нет. Такой вопрос он задал в ходе прямой линии.





Отвечая на него, глава государства объяснил подростку тему инфляции. По его словам, хотя сегодня ее общий уровень снижается, рост цен на отдельные товары может быть выше. Президент отметил, что все зависит от состава потребительской корзины каждой конкретной семьи.

«Если продовольственная корзина состоит преимущественно из белковой продукции, это отразится на бюджете семьи», — добавил Путин.