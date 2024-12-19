«Почти перестал смеяться»: Путин рассказал, как изменился за годы СВО

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Российский лидер Владимир Путин заявил, что за время проведения спецоперации стал меньше шутить и почти перестал смеяться.
«Эти почти три года стали серьезным испытанием для всей страны и для меня. Я скажу откровенно, я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», — сказал Путин, отвечая на вопрос на Прямой линии, как он изменился за годы СВО.
При этом глава государства отметил, что решение о начале СВО нужно было принимать раньше и к этому стоило заранее готовиться.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территорией России.
Читайте также:
Путин призвал исправить ситуацию с выплатами военным в Курской области
Путин заявил, что Курская область будет освобождена, но дату назвать отказался
Путин принес на Прямую линию знамя 155-й бригады морской пехоты ТОФ
Элина Позднякова