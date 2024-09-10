Россия будет укреплять все виды войск

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Россия будет и далее укреплять ВМФ и другие виды войск для защиты страны и ее жителей. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в рамках командно-штабных учений «Океан-2024».
«Мы продолжим укреплять наш военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую, будем системно и всесторонне развивать все виды и рода войск, наращивать ударные возможности», — заявил Путин.
Кроме того, президент добавил, что будет совершенствоваться подготовка корабельных экипажей, а также береговых и авиационных частей исходя из реального боевого опыта. В целом, по словам Путина, Россия будет делать все для защиты России и своих жителей.
10 сентября Путин в режиме телемоста принял участие в стратегическом командно-штабном учении «Океан-2024».
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