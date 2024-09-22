Всех пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» выписали из больниц

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Помощникглавы Минздрава России Алексей Кузнецов заявил, что все госпитализированные в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выписаны, передает РИА Новости.
«Все пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле", проходившие стационарное лечение, были выписаны», – заявил чиновник.
Ранее стало известно, что Фонд культурно-музыкального наследия имени Муслима Магомаева завершил программу сбора и распределения средств в помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области. Выплаты начнутся 23 сентября. Было заявлено, что специальная комиссия обработала 341 заявку и создала 12 категорий пострадавших.
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