Путин одобрил арест имущества уехавших за рубеж россиян, нарушивших закон

10 июня 2026, 18:52

Путин подписал закон об аресте имущества уехавших россиян, нарушивших закон

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий арест имущества россиян, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов России. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.