Путин одобрил арест имущества уехавших за рубеж россиян, нарушивших закон
Владимир Путин подписал закон, предусматривающий арест имущества россиян, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов России. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.
В перечень входят следующие действия: дискредитация Вооруженных сил, агитация за введение санкций, использование нацистской символики, изготовление и распространение материалов экстремистского характера, а также игнорирование требований об уплате штрафа за подобные нарушения.
Меры затронут и финансовые активы на банковских счетах. Важно отметить, что стоимость конфискованного имущества не ограничивается суммой штрафа.
В случае, если человек находится за границей и не может быть уведомлен, суд обязан назначить ему адвоката. Если дело будет закрыто, расходы на услуги адвоката компенсируют из федерального бюджета. Новый закон начнет действовать 1 сентября текущего года.
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