Путин: Россия обладает полным набором для разработки вооружений на своей базе

05 июня 2026, 19:39

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил о преимуществе России в вооружениях. Его слова приводит Telegram-канал «IZ.RU».





По словам российского лидера, Россия располагает полным набором средств для разработки новых видов вооружений на собственной технологической базе. По словам Владимира Владимировича, Украина такими возможностями не обладает.

«На той стороне нет такого вооружения, которое есть у РФ — гипероружие, крылатые ракеты, ракеты, типа «Орешник», — уточнил он.