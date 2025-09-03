Путин официально пригласил Владимира Зеленского в Москву
Президент России Владимир Путин официально пригласил Владимира Зеленского в Москву для переговоров. Об этом глава страны сказал во время выступления после саммита ШОС в Китае.
Путин отметил, что никогда не исключал возможности такой встречи. При этом глава страны уже сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о потенциальных переговорах с Зеленским.
В ходе своего выступления президент задался вопросом, а есть ли смысл во встрече с Зеленским.
«А есть ли какой-то смысл в этих встречах?», — сказал Путин.