03 сентября 2025, 17:03

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин официально пригласил Владимира Зеленского в Москву для переговоров. Об этом глава страны сказал во время выступления после саммита ШОС в Китае.





Путин отметил, что никогда не исключал возможности такой встречи. При этом глава страны уже сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о потенциальных переговорах с Зеленским.



В ходе своего выступления президент задался вопросом, а есть ли смысл во встрече с Зеленским.





«А есть ли какой-то смысл в этих встречах?», — сказал Путин.