Трамп поручил Пентагону готовиться к сдерживанию России и Китая
Хегсет: Трамп поручил Пентагону улучшить армию США на фоне сближения РФ и Китая
Американский лидер Дональд Трамп поручил Пентагону восстановить армию США на фоне сдерживания России и Китая. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.
По словам Хегсета, в Вашингтоне намерены реформировать армию и укрепить боевой дух. Он подчеркнул, что это не означает подготовку к военным конфликтам.
Глава Пентагона отметил, что такая политика направлена на обеспечение безопасности граждан США. Хегсет выразил сожаление по поводу того, что слабость предыдущей американской администрации привела к сближению России и Китая.
