В РФ оценили парад в Китае, посвящённый окончанию Второй мировой войны
Военэксперт Дандыкин: на Западе призадумались после парада в Пекине
Военный парад, состоявшийся в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, стал одним из самых грандиозных событий в мире. Так считает военный эксперт Василий Дандыкин.
Он отметил, что на параде были представлены новые рода войск и их оснащение. Это космические войска, кибервойска и роботизированная техника боя, морские и летательные аппараты, а также разведывательные и боевые дроны, работающие в связке с истребителем.
«Там своя выучка, свой шаг прохождения. Это впечатляет. Особого внимания заслуживает демонстрация новой ракеты дальнего действия. То есть способна добить практически до любой точки США. И китайский гиперзвук показан, с которым у США проблемы», — добавил Дандыкин в беседе с RT.
По словам эксперта, Китай смог совершить значительный прорыв в разработке вооружений. И после этого парада страны Запада призадумались, заключил Дандыкин.
Напомним, на параде в Пекине присутствовал и президент России Владимир Путин, который встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. После этого глава США Дональд Трамп заявил, что против его страны готовят заговор.
При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что взаимодействие РФ с Китаем и КНДР осуществляется исключительно во благо, а не против кого-то. Его слова приводят argumenti.ru.
«Сотрудничество России с Китаем и КНДР носит созидательный характер. Обвинения в "заговоре" не имеют под собой оснований», — отметил Песков.
Он также выразил надежду на то, что про «заговор против США» Трамп сказал не в буквальном смысле.