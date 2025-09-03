В РФ оценили парад в Китае, посвящённый окончанию Второй мировой войны

03 сентября 2025, 15:21

Военэксперт Дандыкин: на Западе призадумались после парада в Пекине

Фото: iStock/Fotonen

Военный парад, состоявшийся в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, стал одним из самых грандиозных событий в мире. Так считает военный эксперт Василий Дандыкин.





Он отметил, что на параде были представлены новые рода войск и их оснащение. Это космические войска, кибервойска и роботизированная техника боя, морские и летательные аппараты, а также разведывательные и боевые дроны, работающие в связке с истребителем.





«Там своя выучка, свой шаг прохождения. Это впечатляет. Особого внимания заслуживает демонстрация новой ракеты дальнего действия. То есть способна добить практически до любой точки США. И китайский гиперзвук показан, с которым у США проблемы», — добавил Дандыкин в беседе с RT.

«Сотрудничество России с Китаем и КНДР носит созидательный характер. Обвинения в "заговоре" не имеют под собой оснований», — отметил Песков.