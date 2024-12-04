Путин опроверг слова Трампа о 100% пошлинах для тех, кто не использует доллар

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин знает о словах выигравшего выборы президента США Дональда Трампа, который якобы угрожал ввести санкции против тех, кто не будет пользоваться долларом в расчетах. Глава российского государства на форуме ВТБ «Россия зовет» заявил, что республиканец так не говорил.
«Он говорил, что если кто-то будет запрещать использовать доллар, ограничивать его, он будет соответствующим образом реагировать. Это не одно и то же. Одно дело запрещать использовать доллар, другое дело его не использовать», — обратил внимание президент Российской Федерации.
Владимир Путин отметил, что избранный президент четыре года не был в Белом доме. За этот период время, как уточнил российский лидер, произошёл ряд изменений в экономике в мировой и американской.
Преемники Дональда Трампа, его политические противники предприняли достаточно много действий, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты, подчеркнул президент Российской Федерации.
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