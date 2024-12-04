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Путин рассказал историю про рыбака в Германии и «грязь с востока»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

На инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин рассказал историю про рыбака в Германии, когда комментировал ситуацию в немецком бизнесе, проинформировал РБК.
Даннуют историю глава российского государства услышал от сослуживца — он встретил в Германии пожилого рыбака. Мужчина спросил у немца, ловится ли рыба, и тот пожаловался на скудный улов. Рыбак обвинил во всём восточный ветер. Сослуживец Владимира Путина сказал, что «вся грязь с востока».

«Я к чему это вспомнил? К тому, что теперь с востока все лучше, чем с запада. Посмотрите на условия, которые создаются для немецкой экономики со стороны России и со стороны ваших традиционных союзников и партнеров, сейчас мы говорим только о бизнес-среде», — обратил внимание президент Российской Федерации.



Ранее Владимир Путин объявил, что страны Запада повели себя как ненадёжные партнёры и пытались нанести РФ стратегическое поражение, в том числе в экономике.

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Путин опроверг слова Трампа о 100% пошлинах для тех, кто не использует доллар
04 декабря 2024, 18:49

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин знает о словах выигравшего выборы президента США Дональда Трампа, который якобы угрожал ввести санкции против тех, кто не будет пользоваться долларом в расчетах. Глава российского государства на форуме ВТБ «Россия зовет» заявил, что республиканец так не говорил.
«Он говорил, что если кто-то будет запрещать использовать доллар, ограничивать его, он будет соответствующим образом реагировать. Это не одно и то же. Одно дело запрещать использовать доллар, другое дело его не использовать», — обратил внимание президент Российской Федерации.

Владимир Путин отметил, что избранный президент четыре года не был в Белом доме. За этот период время, как уточнил российский лидер, произошёл ряд изменений в экономике в мировой и американской.

Преемники Дональда Трампа, его политические противники предприняли достаточно много действий, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты, подчеркнул президент Российской Федерации.

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Минобороны ФРГ опровергло обстрел вертолёта ракетами с российского судна
04 декабря 2024, 18:15

Фото: istockphoto/AVZimovskoy

Министерство обороны ФРГ не подтверждает информацию Berliner Zeitung и DPA о том, что вертолёт бундесвера якобы обстреляли сигнальными ракетами с российского судна в Балтийском море.
Об этом заявил журналистам официальный представитель военного ведомства в ходе брифинга кабинета министров. Он добавил, что нарушения либо простые недоразумения на море или в воздушном пространстве периодически случаются, и в таких случаях важно, чтобы военно-морские и военно-воздушные силы реагировали здраво и не допускали эскалации ситуации.

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на источник в Брюсселе рассказали об инциденте в Балтийском море, в ходе которого моряки с российского судна якобы обстреляли немецкий военный вертолёт сигнальными ракетами. Об этом случае также, по утверждению журналистов, упомянула глава МИД ФРГ Анналена Бербок в кулуарах министерского саммита НАТО.

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Путин раскритиковал гостя из Германии за вопрос на английском языке
На форуме ВТБ Путин ответил гостю из Германии на немецком языке
04 декабря 2024, 17:35

Президент РФ Владимир Путин (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

На инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» президент России Владимир Путин ответил на реплику гостя из Германии, который обратился к нему с вопросом на английском языке, а не на немецком.
Президент отметил, что самое главное — это уровень суверенитета.
«Говорите по-немецки! Что вы мне на английском вопросы задаете? Главное — уровень суверенитета», — сказал глава России.
После замечания Путина руководитель инвестиционной компании Германии вновь обратился к главе России, но уже на своём родном языке.
«Наш гость сказал, что его предупредили, что нет переводчика с немецкого. Ну а я ответил, что вопрос даже не в переводчике, вопрос в суверенитете», — добавил Путин.
Он также вспомнил, как однажды присутствовал на дне рождения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в Ганновере. Там все гости общались на английском языке.
«Даже хор девочек Ганновера исполнял песни на английском языке. Стыдно! Вот в чем все дело. Уровень суверенитета должен быть внутри. Отсюда все начинается», — подчеркнул президент.

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В России оценили план советника Трампа по Украине
Политолог Брутер: план советника Трампа по Украине противоречит условиям Путина
04 декабря 2024, 17:29

Фото: iStock/Jakub Laichter

План Кита Келлога, назначенного советником избранного президента США Дональда Трампа по вопросам Украины, полностью противоречит условиям президента России Владимира Путина. Об этом заявил эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, Москва рассчитывает на полное урегулирование украинского конфликта и его причин, в то время как Келлог хочет прекращения огня.
«План Кита выгоден Трампу. Поэтому он и назначает Келлога на эту должность. Он хочет сторговаться с Путиным, ничего ему не давая, а просто давая обещания», — отметил эксперт в беседе с Pravda.ru.
Тем временем политолог-американист Малек Дудаков, комментируя статью Reuters о том, что план Трампа по Украине не встретит поддержки от Европы и Киева, заявил, что ситуация сможет стать яснее лишь после инаугурации 47-го президента США.
«Что касается Трампа, то для него, конечно, вопрос Украины не является принципиально важным. Он постарается это всё довольно быстро разрешить, предложит какой-то мирный план, который будет устраивать Россию, скорее всего. Не факт то, что получится быстро договориться, но я вполне допускаю, что переговорный трек стартует ближе к весне 2025 года», — пояснил он в комментарии для RT.
При этом Дудаков подчеркнул, что Трампу действительно нет дела до мнения стран Европы в этом вопросе, так как он не считает их полноценными участниками и субъектами конфликта.

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#политолог
#нато
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Путин выразил надежду на заключение стратегического соглашения с Ираном
04 декабря 2024, 17:27

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на заключение договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и Ирана. Предполагается, что документ будет подписан в ходе предстоящего визита в Москву президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Двусторонние отношения между Россией и Ираном продолжают успешно развиваться, констатирует РИА Новости. В октябре 2024 года, находясь с визитом в Таджикистане, российский президент после встречи с Пезешкианом заявил, что отношения между Россией и Ираном носят приоритетный характер и продолжают развиваться.

Новый договор способен задать новые параметры в развитии совместных инфраструктурных и логистических проектов, включая коридор Север – Юг. По мнению экспертов, главный акцент в сотрудничестве Москва и Тегеран сделают на топливно-энергетический комплекс и нефтехимическую отрасль.

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#новости
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Глава МИД ФРГ Бербок заявила об обстреле кораблём РФ немецкого вертолёта
04 декабря 2024, 17:07

Фото: istockphoto/camptoloma

В Балтийском море российский корабль обстрелял немецкий военный вертолёт сигнальными ракетами. Об этом заявила глава министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
Об этом сообщает газета Berliner Zeitung. Журналисты утверждают, что глава немецкого МИД кратко упомянула об инциденте в кулуарах министерской встречи НАТО в Брюсселе, не приводя никаких подробностей. Она также не сообщила, был ли российский корабль военным или гражданским.

По словам Бербок, вертолёт бундесвера выполнял плановый разведывательный полёт над акваторией Балтийского моря, во время которого был обстрелян из ракетницы российскими моряками. Она предположила, что это могло быть судно, уклоняющееся от санкций. Министр призвала усилить патрулирование в Балтийском море.

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#нато
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Поставки российской нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» прекратились
04 декабря 2024, 16:54

Фото: iStock/ NiseriN

Министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек объявил, что государство по неизвестным причинам перестало получать нефть по трубопроводу «Дружба», проинформировал новостной портал Novinky.
Чиновник обратил внимание, что из-за сложившейся ситуации власти страны «находятся в контакте со всеми существенными акторами». При этом в «Транснефти» уточнили, что поставки по нефтепроводу в пределах территории Российской Федерации осуществляются в штатном режиме.

Чехия, как и Словакия с Венгрией получают нефть из России по южной ветке нефтепровода «Дружба» — она не подпадает под санкции Евросоюза. Страна, которая в прошлом году приобрела рекордные за более чем десять лет объемы углеводородов из России, хочет отказаться от их покупки в следующем году. К тому времени достроят нефтепровод IKL, связывающий страну с трансальпийским нефтепроводом TAL в немецком городе Ингольштадт.

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#поставки
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Пашинян: отношения Еревана и ОДКБ перешли в точку невозврата
04 декабря 2024, 16:50

Никол Пашинян (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что у республики не вызывают интерес документы, принимающиеся в рамках ОДКБ, отношения Еревана и организации перешли точку невозврата, проинформировало агентство ТАСС.
«Мы сказали, что замораживаем свое участие в деятельности ОДКБ, а это значит, что мы не участвуем в обсуждении какого-либо документа. Мы просто не накладываем вето ни на один документ, потому что, по сути, считаем себя вне ОДКБ, пусть делают, что хотят», — подчеркнул премьер-министр Армении.

Никол Пашинян обратил внимание, что данная ситуация делает возвращение республики в ОДКБ всё более тяжёлым или вовсе нереальным. Он полагает, что здесь наступила «точка необратимости».

Ещё премьер-министр Армении прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что события в Нагорном Карабахе не относятся к ОДКБ, так как республика не подвергалась внешней агрессии. Никол Пашинян добавил, что Армения приостановила свое участие не из-за Нагорного Карабаха, а из-за недостатка «надлежащей реакции» на «внешнюю агрессию на границы суверенной Армении в 2021 и 2022 годах».

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Политолог Светов: Трамп плевать хотел на предупреждения Рютте о сделке по Украине
04 декабря 2024, 16:48

Фото: iStock/rarrarorro

Избранный президент США Дональд Трамп плевать хотел на предупреждение генсека НАТО Марка Рютте о том, что неудачная сделка по Украине поставит под угрозу Вашингтон, так как приведет к сближению России, Китая, КНДР и Ирана. Об этом заявил политолог Юрий Светов. По его словам, Рютте — лишь клерк, поставленный для координации.
«Теперь Рютте — генсек НАТО, 70 процентов бюджета которого обеспечивают Соединенные Штаты — делает предупреждение Америке. Он кто? Клерк, поставленный для координации, чтобы страны, входящие в НАТО, послушно исполняли директивы, которые исходят от военного командования альянса. Кто командует войсками НАТО в Европе? Американский генерал. <…> Естественно, Трамп плевать хотел на эти предупреждения», — отметил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем временем Рютте выступил с новым заявлением, в котором признал неумолимое продвижение ВС РФ. Как сообщают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, Россия наступает по всей линии фронта и упорно «движется на Запад». В связи с этим генсек НАТО предложил увеличить поставки оружия украинской стороне.

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