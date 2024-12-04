Путин рассказал историю про рыбака в Германии и «грязь с востока»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
На инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин рассказал историю про рыбака в Германии, когда комментировал ситуацию в немецком бизнесе, проинформировал РБК.
Даннуют историю глава российского государства услышал от сослуживца — он встретил в Германии пожилого рыбака. Мужчина спросил у немца, ловится ли рыба, и тот пожаловался на скудный улов. Рыбак обвинил во всём восточный ветер. Сослуживец Владимира Путина сказал, что «вся грязь с востока».
Ранее Владимир Путин объявил, что страны Запада повели себя как ненадёжные партнёры и пытались нанести РФ стратегическое поражение, в том числе в экономике.
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«Я к чему это вспомнил? К тому, что теперь с востока все лучше, чем с запада. Посмотрите на условия, которые создаются для немецкой экономики со стороны России и со стороны ваших традиционных союзников и партнеров, сейчас мы говорим только о бизнес-среде», — обратил внимание президент Российской Федерации.
Ранее Владимир Путин объявил, что страны Запада повели себя как ненадёжные партнёры и пытались нанести РФ стратегическое поражение, в том числе в экономике.
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Ольга Енгалычева