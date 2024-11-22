Путин: «Орешник» — это не модернизация старых систем, а новая разработка

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Ракетный комплекс «Орешник» — это не модернизация старых систем, а самая современная, новейшая разработка российских военных инженеров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства проводит в Кремле совещание, в котором принимают участие представители руководства министерства обороны, военно-промышленного комплекса страны, а также разработчики ракетных вооружений.
Российский лидер также добавил, что средств перехвата баллистических ракет средней дальности «Орешник» в мире на сегодняшний день не существует. Испытания этого современного средства вооружения будут продолжены, однако решение о серийном производстве ракет уже практически принято. «Орешник» будет на регулярной основе пополнять арсеналы российских ракетных войск стратегического назначения.
Все проектировщики и создатели ракетного комплекса «Орешник» будут представлены к государственным наградам, заключил Владимир Путин.
Читайте также:
Guardian: Российская ракета «Орешник» легко поразит любую цель в Европе
Путин: решение по серийному производству «Орешника» принято
Путин поздравил руководство Минобороны с успешным испытанием ракеты «Орешник»
Российский лидер также добавил, что средств перехвата баллистических ракет средней дальности «Орешник» в мире на сегодняшний день не существует. Испытания этого современного средства вооружения будут продолжены, однако решение о серийном производстве ракет уже практически принято. «Орешник» будет на регулярной основе пополнять арсеналы российских ракетных войск стратегического назначения.
Все проектировщики и создатели ракетного комплекса «Орешник» будут представлены к государственным наградам, заключил Владимир Путин.
Читайте также:
Guardian: Российская ракета «Орешник» легко поразит любую цель в Европе
Путин: решение по серийному производству «Орешника» принято
Путин поздравил руководство Минобороны с успешным испытанием ракеты «Орешник»
Александр Бойцов