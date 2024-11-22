Путин: решение по серийному производству «Орешника» принято

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заявил, что решение по серийному производству «Орешника» принято и практически организовано, в скором времени ракеты будут поставлены на вооружение в Ракетные войска стратегического значения (РВСН). Об этом глава государства заявил в ходе совещания с руководством ведомства, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.
Также в ходе выступления глава государства поздравил руководство Минобороны РФ с успешным испытанием новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
По словам Путина, эти ракеты являются новейшей разработкой российских специалистов, а не модернизацией старых советских систем.
21 ноября ВС РФ нанесли ответный удар по Днепропетровску с применением «Орешника». Точным ударом было поражёно одно из крупнейших оборонных предприятий Украины.
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По словам Путина, эти ракеты являются новейшей разработкой российских специалистов, а не модернизацией старых советских систем.
21 ноября ВС РФ нанесли ответный удар по Днепропетровску с применением «Орешника». Точным ударом было поражёно одно из крупнейших оборонных предприятий Украины.
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Анастасия Чинкова