Путин призвал бороться с рекламой оккультных услуг

19 декабря 2025, 16:25

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин призвал бороться с рекламой оккультных ритуалов и магических услуг. Об этом он заявил во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.





Российский лидер отметил, что сторонники таких практик вводят людей в заблуждение. По его словам, они наносит серьезный ущерб их моральному, психическому и психологическому состоянию.

«Сатанизм*, оккультные услуги, всякие колдуны и так далее — бред просто. Вводят людей в заблуждение, загоняют их в какой-то темный угол в прямом и переносном смысле этого слова. <…> С этим надо бороться», — сказал Путин.