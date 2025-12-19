Путин призвал бороться с рекламой оккультных услуг
Президент России Владимир Путин призвал бороться с рекламой оккультных ритуалов и магических услуг. Об этом он заявил во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
Российский лидер отметил, что сторонники таких практик вводят людей в заблуждение. По его словам, они наносит серьезный ущерб их моральному, психическому и психологическому состоянию.
«Сатанизм*, оккультные услуги, всякие колдуны и так далее — бред просто. Вводят людей в заблуждение, загоняют их в какой-то темный угол в прямом и переносном смысле этого слова. <…> С этим надо бороться», — сказал Путин.Напомним, программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск и продолжается до сих пор. Ее ведущими выступают журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится до ее окончания. За это время поступило порядка трех миллионов обращений, расшифровкой которых занимается нейросеть GigaChat.