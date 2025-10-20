Путин освободил Маслова от должности главы упраздненного управления

20 октября 2025, 11:48

Путин освободил Маслова от должности главы управления зарубежных связей

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин освободил Игоря Маслова от должности начальника управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Соответствующий указ разместили на портале официального опубликования правовых актов.