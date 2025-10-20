Путин освободил Маслова от должности главы упраздненного управления
Президент России Владимир Путин освободил Игоря Маслова от должности начальника управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Соответствующий указ разместили на портале официального опубликования правовых актов.
Ранее, в августе 2025 года, это управление вместе с управлением по приграничному сотрудничеству упразднили другим указом главы государства. По данным ТАСС, сотрудники ликвидируемых подразделений должны были продолжить работу до издания новых распоряжений.
Вместе с тем в составе администрации президента создали новое управление по стратегическому сотрудничеству и партнёрству.
Как сообщалось, его кураторство могут возложить на первого заместителя руководителя администрации Сергея Кириенко. В качестве возможного начальника также называли замглавы «Россотрудничества» Игоря Чайку.
