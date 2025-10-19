«Какая-то химия»: Путин о дружбе с Михалковым

19 октября 2025, 14:45

Президент Путин рассказал, что дружит с режиссером Никитой Михалковым

Слева направо: сценарист и режиссёр Андрей Кончаловский; актёр, режиссёр, сценарист и продюсер Никита Михалков; журналист-международник Генрих Боровик (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин рассказал о своей дружбе с режиссёром Никитой Михалковым, отметив, что в их отношениях есть «химия».





Эти слова прозвучали в фильме «Никита Михалков» к 80‑летию режиссёра. Фрагмент опубликовали в Telegram‑канале «Вести».





«Мы с ним дружим, а если дружим, то, значит, у нас есть какая-то, как сейчас модно говорить, химия, у этих отношений», — сказал глава государства.