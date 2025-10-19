«Какая-то химия»: Путин о дружбе с Михалковым
Президент Путин рассказал, что дружит с режиссером Никитой Михалковым
Президент РФ Владимир Путин рассказал о своей дружбе с режиссёром Никитой Михалковым, отметив, что в их отношениях есть «химия».
Эти слова прозвучали в фильме «Никита Михалков» к 80‑летию режиссёра. Фрагмент опубликовали в Telegram‑канале «Вести».
«Мы с ним дружим, а если дружим, то, значит, у нас есть какая-то, как сейчас модно говорить, химия, у этих отношений», — сказал глава государства.
Михалков — советский и российский кинорежиссёр и общественный деятель, обладатель премии «Оскар». В 2020 году ему присвоили звание Героя Труда России. Юбилей он встретит 21 октября.