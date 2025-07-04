Володин высказался об эффективности поправок в Конституцию 2020 года
Володин: поправки в Конституцию эффективны против внешних вызовов
Поправки в Конституцию, предложенные президентом России Владимиром Путиным в 2020 году, обеспечивают эффективное противостояние внешним угрозам и вызовам. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Именно опираясь на обновленные положения Конституции, в течение последних лет мы отстаиваем свой суверенитет, оставаясь сторонниками многополярного мира, успешно противостоим глобальным вызовам, внешним угрозам, укрепляем экономику», — сказал спикер ГД.Володин подчеркнул важность закрепления положения о верховенстве Конституции на территории страны над международными документами и организациями.
Кроме того, председатель Госдумы отметил экономический рост благодаря принятым изменениям. Голосование по поправкам в основной закон страны проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. За их принятие высказались 77,92% россиян.