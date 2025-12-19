Завершилась ежегодная прямая линия с Путиным
Ежегодная прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, завершилась в Москве. Она продолжалась 4 часа 27 минут.
Мероприятие началось в 12:09 и закончилось в 16:36 мск. Его ведущими стали Павел Зарубин и Екатерина Березовская. За это время глава государства ответил более чем на 80 вопросов от журналистов и граждан.
Программа «Итоги года с Путиным» традиционно посвящена подведению итогов уходящего года и обсуждению наиболее актуальных тем. Дольше всего она длилась в 2013 году — 4 часа 47 минут.
