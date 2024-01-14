Путин поделился впечатлениями от своей первой в жизни поездки на Чукотку

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин поделился своими впечатлениями от поездки на Чукотку. Он рассказал, что впервые побывал в этом далёком краю и совсем об этом не жалеет.
Российский лидер также добавил, что уже давно собирался съездить туда и теперь рад, что осуществил своё намерение, так как это позволило ему лично познакомиться с проблемами людей.
Глава государства привёл в пример главный город региона Анандырь, который находится на одной стороне залива, а аэропорт — на другой. Путин отметил, что сам проехал по зимнику и теперь лучше понимает проблемы людей, то, чем и как они живут, какие вопросы требуют первоочередного решения.
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«Одно дело, когда получаешь отчёты и судишь о состоянии дел по бумагам, и совсем другое, когда всё видишь своими глазами», — сказал Путин.
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Александр Бойцов