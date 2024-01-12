Более 1,8 млн подписей собрано в поддержку кандидатуры Путина

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Свыше 1,8 миллиона подписей было собрано в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте самовыдвиженца putin2024.ru.
Отмечается, что все 89 российских регионов доставили в центральный штаб Путина первые партии документов. Всего на данный момент более 1,8 миллиона россиян поставили свои подписи за кандидата.
Также уточняется, что подписи собирают волонтёры, Общероссийский народный фонд и представители партии «Единая Россия».
По закону, самовыдвиженец должен собрать как минимум 300 тысяч подписей из всех субъектов России. Подписи будут предоставлены в ЦИК РФ до 31 января. После этой даты в течение 10 дней будет принято решение о регистрации кандидата.
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Также уточняется, что подписи собирают волонтёры, Общероссийский народный фонд и представители партии «Единая Россия».
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Анастасия Чинкова