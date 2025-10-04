Путин отметил, что космические войска развивают традиции предшественников

04 октября 2025, 11:38

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин 4 октября в обращении по случаю Дня Космических войск подчеркнул, что их личный состав бережно сохраняет и приумножает традиции своих предшественников. Об этом говорится на сайте Кремля.