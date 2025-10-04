Путин отметил, что космические войска развивают традиции предшественников
Президент РФ Владимир Путин 4 октября в обращении по случаю Дня Космических войск подчеркнул, что их личный состав бережно сохраняет и приумножает традиции своих предшественников. Об этом говорится на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что основными задачами специалистов остаются управление военными и спутниковыми группировками двойного назначения, обнаружение угроз в космическом пространстве и их своевременная нейтрализация.
Путин выразил уверенность, что военнослужащие и дальше будут надёжно стоять на защите стратегических интересов страны, вносить весомый вклад в реализацию национальной космической программы и обеспечение обороноспособности России.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов 22 сентября сообщил, что в течение ближайших десяти лет в России планируется изготовить и запустить примерно 300 ракет. По его словам, национальный проект «Развитие космической деятельности Российской Федерации» будет включать восемь федеральных проектов с установленными ежегодными KPI.
Читайте также: