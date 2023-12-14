Путин отметил ведущую роль Эрдогана в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке 

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведёт активную работу по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Российский президент подчеркнул, что глава Турции играет лидирующую роль в попытке восстановления мира.
Путин подчеркнул, что Эрдоган имеет схожую с ним позицию, касаемо происходящих событий.
Также глава российского государства добавил, что встреча с Эрдоганом планируется на предстоящий год.
Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что невозможно построить справедливый мир вместе с Соединёнными Штатами.
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Путин подчеркнул, что Эрдоган имеет схожую с ним позицию, касаемо происходящих событий.
Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что невозможно построить справедливый мир вместе с Соединёнными Штатами.
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Анастасия Чинкова