Путин отреагировал на желание российской семьи назвать детей в честь «Орешника»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин не стал комментировать желание российской семьи из Набережных Челнов назвать ребенка в честь нового комплекса «Орешник». Глава государства лишь подчеркнул, что это дело семейное и призвал родителей обсудить этот вопрос с бабушкой и дедушкой малыша.
«Что касается выбора имени для ребенка, это чисто семейный вопрос. Да даже комментировать не буду. Желаю им всего самого доброго, счастья и здоровья», — привела пресс-служба Кремля слова российского лидера.Россия применила ракету «Орешник» в четверг, 21 ноября, в ответ на удары со стороны Украины по Курской и Брянской областям. Тогда Путин отметил, что «ответ всегда будет».
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