России нужны специалисты, знающие русский язык и культуру, заявил Путин

Фото: сайт Кремля
России нужны не просто трудовые мигранты, а специалисты, которые знают русский язык и культуру. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
«Нам нужны не просто мигранты трудовые, а люди определенной квалификации, определенной подготовки со знанием языка, со знанием наших традиций», — сказал он.В Санкт-Петербурге проходит 27-ой Петербургский международный экономический форум. В этом году его тема – «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Более 12 тысяч представителей около 130 государств собрались на XXVII ПМЭФ, который стартовал в Северной столице. В числе участников – представители крупного бизнеса и органов власти, ведущие международные эксперты. В программе – более 150 тематических сессий с участием более чем тысячи модераторов и спикеров.
Ранее Путин заявил, что Россия никогда не начинала первой риторику ядерной эскалации. Применение страной ядерного оружия возможно только в исключительных случаях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова