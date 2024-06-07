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Путин: В Госсовете России создадут комиссию по развитию Арктики и Севморпути

07 июня 2024, 15:52
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

При Государственном совете России будет создана специальная комиссия, в ведении которой будут вопросы развития Арктики и Северного морского пути. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.


Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), российский лидер отметил, что Северный морской путь и сейчас уже активно развивается. В целом прогнозируется, что к 2030 году объем перевозок по международным транспортным коридорам через территорию России вырастет в полтора раза по сравнению с 2021 годом, подчеркнул президент.

Создание комиссии при Госсовете позволит комплексно решать вопросы развития арктического региона и северных территорий страны, полнее реализовывать их экономический потенциал, полноценно использовать работающие там предприятия и создавать новые, заключил Владимир Путин.

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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Россия — часть Востока
07 июня 2024, 15:36

Фото: iStock/macky_ch

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила о том, что Россия является частью восточного мира.
«Что касается веков. Был антагонизм между Западом и Востоком в течение долгого времени. Россия — часть Востока», — приводит RT слова Кнайсль.

По её мнению, противостояние Востока и Запада имеет под собой генетическую основу.

А доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков обвинил Запад в попытках давить на Россию угрозами эскалации конфликта.

«На Западе очень много вбросов относительно разного рода модальностей развития конфликта на Украине. Делаются попытки создать определённый фон, на который требуется реакция России, для того чтобы спровоцировать Россию на те или иные действия. Такие информационные вбросы будут еще больше усиливаться в преддверии швейцарского мероприятия», — добавил в беседе с «Известиями» Коньков.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что заявления французского лидера Эммануэля Макрона относительно фактического прямого участия в конфликте на Украине – провокационные.

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#запад
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«Нет»: Зеленский выступил против прекращения огня на Украине
Зеленский выступил против прекращения огня в своей речи во Франции
07 июня 2024, 15:29

Глава киевского режима Владимир Зеленский против прекращения огня в зоне боевых действий. Свою позицию он озвучил, выступая перед Национальным собранием Франции. Запись прямого эфира доступна на YouTube-канале France 24.
Украинский политик выступил против идеи остановить вооруженное противостояние вдоль текущей фронтовой линии. Он также добавил, что Украина не должна проиграть.

«Может ли эта война погаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет. <...> Если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст только паузу перед новой войной», – сказал Зеленский.

Перед этим глава минобороны Германии Борис Писториус призывал Украину и Россию самим назначить дату для переговоров. Он добавил, что ФРГ не является стороной конфликта на Украине. При этом Писториус говорил, что Германии нужно подготовиться к возможной войне с РФ к 2029 году. Немецкое издание Bild опубликовало план и рекомендации населению на случай войны с Россией.

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Кабмин поддержал законопроект о регулировании работы маркетплейсов
07 июня 2024, 15:04

Фото: istockphoto/Abdullah Durmaz

Правительство России поддержало законопроект, который будет регулировать порядок работы маркетплейсов. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
В разговоре с ТАСС на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) он отметил, что в этой сфере должен быть определённый порядок, чтобы законодательство РФ в части торговли было «одним из лучших в мире». По словам Кутепова, являющегося одним из авторов законопроекта, он разработан с целью установления основ государственного регулирования деятельности агрегаторов информации на товары маркетплейсов.

Сенатор уточнил, что окончательное решение должно быть принято на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности в понедельник, 10 июня. Ещё до конца месяца законопроект может пройти первое чтение в Государственной думе.

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#товары
#пмэф
#законопроект
#рф
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Handelsblatt: Меркель знала о планах России по запуску «Северного потока-2»
07 июня 2024, 14:34

Фото: istockphoto/Leestat

Ангела Меркель во время своего пребывания на посту федерального канцлера Германии знала о планах России по действиям, направленным на запуск газопровода «Северный поток-2». Также ей были известны якобы намерения РФ ограничить поставки энергоресурсов в Европу.
Об этом сообщает газета Handelsblatt, ссылаясь на некие секретные документы. Согласно выдержкам из служебной записки одного из анонимных чиновников министерства экономики ФРГ от 2021 года, Россия будто бы заявляла о нежелании экспортировать топливо в Северо-Западную Европу. Это делалось для того, чтобы Берлин способствовал скорейшему вводу газопровода в эксплуатацию.

При этом в публикации также указывается на то, что Меркель в ходе правительственных заседаний, посвящённых этим вопросам, выступала в защиту ценовой политики «Газпрома» и призывала не искать простых объяснений высоких цен на газ.

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#россия
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#документы
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#северный поток
#газопровод
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Слуцкий объяснил невозможность переговоров с Украиной
07 июня 2024, 14:33

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Председатель ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия выступает за мир, однако президент Украины Владимир Зеленский сам отказывается от переговорного процесса, а также является нелегитимным лидером страны.
По этой причине, считает Слуцкий, в настоящее время переговоры невозможны.

«Давайте представим себе какие-то переговоры: вот они должны сегодня где-то начаться, на некой площадке, с максимально здравым базисным контекстом. С кем их вести?» — добавил в беседе с RT Слуцкий.

А экс-глава отечественного МВД, президент Клуба военачальников России генерал армии Анатолий Куликов выразил уверенность в том, что поражение Украины всё ближе, а новое перемирие лишь может помочь странам Запада снабдить Киев новым вооружением, которое сейчас у ВСУ заканчивается.

«Сейчас все арсеналы Запада пустые. США всё вытянули из союзных стран по всему миру, собрали старое советское оружие, все системы передали на Украину. Использовали Маска, его низкоорбитальную спутниковую группировку для управления связью. Если мы сейчас пойдём на перемирие, то за следующие пять-десять лет Запад накопит новое вооружение», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Куликов.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что заявления французского лидера Эммануэля Макрона относительно фактического прямого участия в конфликте на Украине – провокационные.

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AFP: США выделят Киеву помощь на 225 миллионов долларов
07 июня 2024, 14:32

Фото: сайт Белого дома

США выделят киевскому режиму помощь на 225 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на американского президента Джо Байдена, который находится во Франции. По данным журналистов, глава Белого дома объявил о предоставлении помощи Украине в рамках встречи с бывшим украинским президентом Владимиром Зеленским.
Ранее сообщалось, что Зеленский хочет повторения на Украине «Дня Д» 1944 года. Тогда союзники высадились в Нормандии. Заявление главы киевского режима транслировало Times на YouTube. Он сделал его на мероприятии, посвященном 80-летней годовщине начала операции.

На фоне российской спецоперации в Донбассе бывший украинский лидер продолжает ездить по всему миру, выпрашивая всевозможные виды помощи для украинских неонацистов.

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Президент Курчатовского института рассказал о силе ядерного потенциала России
Физик Ковальчук: Владимир Путин восстановил ядерный потенциал России
07 июня 2024, 13:56

Фото: iStock/Pixilated Planet

Российское ядерное вооружение имеет потенциал превратить США в радиоактивный пепел, однако именно Америка стала первой и единственной страной, применившей это оружие против мирного населения.
Об этом рассказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в интервью с журналисткой Мариной Ким. Беседа прошла в рамках проекта «Новый мир» и была опубликована в её Telegram-канале.

Михаил Ковальчук напомнил, что в 1945 году США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки, что привело к гибели сотен тысяч людей.

По мнению Ковальчука, эта атака была бессмысленной и предназначалась для устрашения лидера СССР Иосифа Сталина. Однако, реализация атомного проекта в Советском Союзе позволила предотвратить этот сценарий и установить равновесие сил, пояснил он.

Президент Курчатовского института также отметил, что в настоящее время США больше не боятся Китая; их беспокойство вызывает только ядерный арсенал России. Ковальчук подчеркнул, что президент России Владимир Путин сделал всё возможное для восстановления ядерного потенциала страны, разрушенного в 90-е годы.

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Крым выиграл дело против Украины об энергетической блокаде полуострова
07 июня 2024, 13:44

Фото: istockphoto/VvoeVale

Крым выиграл дело об энергетической блокаде полуострова со стороны Украины. Сумма иска составила 3,15 триллиона рублей.
Инициаторами иска выступили представители Общественной палаты Республики Крым, напоминает ТАСС. Ответчиками по делу выступают кабинет министров Украины, Министерство энергетики Украины и частное акционерное общество «Национальная энергетическая компания "Укрэнерго"».

Удовлетворение иска общественников означает признание за крымчанами права на получение компенсации морального вреда и ущерба, причинённого в результате энергетической блокады со стороны Украины. Ранее аналогичный иск подавался Общественной палатой Крыма в отношении водной блокады полуострова. Он также был выигран в суде.

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#крым
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#украина
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Автор статьи о ядерном ударе Караганов будет модерировать пленарную сессию ПМЭФ
07 июня 2024, 13:33

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Пленарную сессию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина будет вести Сергей Караганов, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Президент России выступит 7 июня, где оценит текущее состояние российской экономики и обозначит будущие ориентиры. Его выступление начнется в 14:00 по московскому времени.

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

Песков также сообщил, что американский журналист Такер Карлсон не рассматривался среди кандидатов на роль модератора.

5 июня Песков заявил, что имя модератора пленарной сессии ПМЭФ-2024 будет объявлено ближе к началу мероприятия. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, кто будет вести сессию — российский или зарубежный журналист.

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