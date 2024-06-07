Путин: В Госсовете России создадут комиссию по развитию Арктики и Севморпути

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При Государственном совете России будет создана специальная комиссия, в ведении которой будут вопросы развития Арктики и Северного морского пути. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), российский лидер отметил, что Северный морской путь и сейчас уже активно развивается. В целом прогнозируется, что к 2030 году объем перевозок по международным транспортным коридорам через территорию России вырастет в полтора раза по сравнению с 2021 годом, подчеркнул президент.
Создание комиссии при Госсовете позволит комплексно решать вопросы развития арктического региона и северных территорий страны, полнее реализовывать их экономический потенциал, полноценно использовать работающие там предприятия и создавать новые, заключил Владимир Путин.
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