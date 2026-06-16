Эксперт объяснил критику Трампа в адрес Израиля
Обозреватель Вайнер: критика Трампа в адрес Израиля связана с выборами в Конгресс
Президент США Дональд Трамп никогда не оставит Израиль без поддержки на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил политический обозреватель Грег Вайнер, комментируя неожиданную критику американского лидера в адрес Тель-Авива, который, по его словам, «мешает крупной сделке с Ираном».
В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что Трамп прекрасно чувствует настроения в американском обществе, где на сегодняшний день растут антиизраильские настроения, а американскому лидеру необходимы голоса на выборах в Конгресс.
«Вне всякого сомнения, когда выборы в США закончатся, все эти обиды будут забыты. Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху — близкие приятели. Они знакомы друг с другом более сорока лет. И у них личные отношения еще с тех пор, когда Нетаньяху был послом Израиля при ООН», — пояснил Вайнер.
Он уверен, что все противоречия являются политической игрой. Трамп ни при каких обстоятельствах не оставит Израиль на Ближнем Востоке без поддержки, заключил политический обозреватель.