Эксперт объяснил критику Трампа в адрес Израиля

16 июня 2026, 18:14

Обозреватель Вайнер: критика Трампа в адрес Израиля связана с выборами в Конгресс

Фото: iStock/Ruma Aktar

Президент США Дональд Трамп никогда не оставит Израиль без поддержки на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил политический обозреватель Грег Вайнер, комментируя неожиданную критику американского лидера в адрес Тель-Авива, который, по его словам, «мешает крупной сделке с Ираном».





В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что Трамп прекрасно чувствует настроения в американском обществе, где на сегодняшний день растут антиизраильские настроения, а американскому лидеру необходимы голоса на выборах в Конгресс.





«Вне всякого сомнения, когда выборы в США закончатся, все эти обиды будут забыты. Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху — близкие приятели. Они знакомы друг с другом более сорока лет. И у них личные отношения еще с тех пор, когда Нетаньяху был послом Израиля при ООН», — пояснил Вайнер.