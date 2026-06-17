Сенат США отклонил резолюцию о прекращении боевых действий против Ирана
Сенат Конгресса США вновь отклонил резолюцию с требованием к американской администрации прекратить военные действия против Ирана. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
В ходе процедурного голосования инициативу поддержали 47 сенаторов, против выступили 48. Среди представителей правящей Республиканской партии за резолюцию проголосовали четверо, а среди демократов лишь один сенатор высказался против. Аналогичный документ 3 июня одобрила Палата представителей Конгресса.
28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке. Стороны конфликта до сих пор работают над проектом мирного урегулирования.
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