Путин оценил мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным»
Президент России Владимир Путин заявил, что мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР являются наиболее подходящими для решения конфликта на Украине.
«Это искренняя попытка поиска решения. Эти предложения сбалансированы, не навязывают ничего ни одной из сторон и делаются со стороны нейтральных стран», — отметил глава государства.
При этом он подчеркнул, что страны Запада фактически являются стороной участия конфликта, а это значит, что их предложения по урегулированию конфликта на Украине интересы России не удовлетворяют.
Владимир Путин неоднократно указывал на многочисленные попытки западных стран настроить мир против России и усугубить конфликт. Он убеждён, что Запад и сателлиты используют все средства, чтобы расколоть общество и ослабить Россию изнутри. Глава государства уверен, что западные государства мечтают нанести России стратегическое поражение, поэтому используют ложь и провокации.
Читайте также:
«Почти перестал смеяться»: Путин рассказал, как изменился за годы СВО
Путин призвал исправить ситуацию с выплатами военным в Курской области
Военэксперт объяснил высказывание Путина о готовности на компромиссы с Украиной
Элина Позднякова