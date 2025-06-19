Путин оценил опасность перевооружения НАТО для России
Путин: РФ не видит бесконтрольной угрозы в перевооружении НАТО
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не рассматривает перевооружение НАТО как угрозу для своей безопасности. Об этом он сообщил в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге. Его слова передает РИА Новости.
Глава государства подчеркнул самодостаточность России в сфере обеспечения обороны, отметив постоянное совершенствование вооруженных сил и оборонительных возможностей страны.
«Мы не считаем какое бы то ни было перевооружение НАТО угрозой для России. Увеличения оборонных бюджетов до 5% от ВВП стран альянса не имеют никакого смысла. Чего бы НАТО ни делало, конечно, это создаёт определённую угрозу, но мы купируем все эти угрозы», — указал президент РФ.Путин также подверг критике западные элиты, которые на протяжении веков используют мифическую «российскую угрозу» для оправдания экономических проблем и выколачивания денег у своих налогоплательщиков.
Российский лидер категорично отверг возможность нападения России на блок НАТО, охарактеризовав подобные заявления как «самую невероятную ложь», в которую пытаются заставить поверить население западных государств.