Путин указал на возможность замедления мировой торговли

19 июня 2025, 00:01

Путин: Прогнозы по замедлению мировой торговли имеют определенные основания

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил о наличии веских оснований для прогнозов о замедлении мировой торговли. С таким мнением он выступил во время встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.





Российский лидер пояснил, что сложные современные условия, включая вооруженные конфликты и по сути торговые войны, создают серьезные трудности для развития глобальной торговли.





«Основная цель работы (на ПМЭФ) в том, чтобы создавать в современных, прямо скажем, непростых условиях. (...) Есть все основания полагать, что прогнозы, которые говорят о том, что мировая торговля будет замедляться, имеют под собой определенные основания», — объяснил президент РФ.