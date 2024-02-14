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Путин оценил работу МЧС в новых российских регионах

Путин назвал МЧС слаженной и технически оснащённой организацией
14 февраля 2024, 15:42
Фото: istockphoto/DmyTo

Фото: istockphoto/DmyTo

Президент РФ Владимир Путин принял участие в работе ежегодной расширенной коллегии министерства чрезвычайных ситуаций. В своем приветственном обращении он назвал МЧС слаженным и прекрасно технически оснащённым ведомством.

Глава государства поблагодарил спасателей за то, что в прошлом году они успешно справлялись с ликвидацией последствий стихийных бедствий в разных регионах страны, передаёт пресс-служба Кремля. Он отметил вклад ведомства в снижение ущерба от пожаров и паводков в Сибири и на Дальнем востоке, отметил мужество и профессионализм, с которым российские спасатели действовали в экстремальных условиях.

Российский лидер также выделил сотрудников МЧС, которые работали в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. По его словам, они заслуживают особой благодарности, так как действовали порой с риском для жизни, участвуя в том числе в разминировании территорий. Владимир Путин поблагодарил руководство и рядовых сотрудников за то, что они честно и мужественно выполняют свой профессиональный долг.

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Президент Турции Эрдоган прилетел в Египет
Президент Турции прибыл с первым за 11 лет официальным визитом в Египет
14 февраля 2024, 16:41

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Каир с официальным визитом. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что Эрдоган посещает Каир впервые после свержения египетского президента Мухаммеда Мурси в июле 2013 года. После государственного переворота оба государства отозвали своих послов.

Лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял главу турецкого государства в международном аэропорту Каира. Согласно данным источника, турецкий лидер планирует обсудить с руководством Египта региональные проблемы. Ключевой темой переговоров станет израильско-палестинский конфликт и возможный совместный ответ двух стран на действия Израиля.

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Лавров посетит Кубу с официальным визитом
14 февраля 2024, 16:18

Фото: сайт Кремля

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров посетит Кубу с официальным визитом 19 февраля. Об этом проинформировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в рамках брифинга.
Захарова анонсировала встречи Лаврова с президентом и министром иностранных дел Кубы. Планируется обсуждение актуальных вопросов по двустороннему сотрудничеству, а также обсуждение глобальной региональной повестки.

«В центре внимания на переговорах будут ключевые аспекты дальнейшего укрепления российско-кубинского стратегического партнерства на основе последовательного углубления политического диалога», - уточнила Захарова.

Она также добавила, что на встрече обсудят и увеличение связей в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, научно-технической и других областях.

14 февраля Лавров заявил, что если брать в расчёт текущую позицию Запада, то никаких вариантов договориться по вопросу Украины пока не просматривается.

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США хотят «укрепит» связи между американскими и украинскими СМИ
14 февраля 2024, 15:37

Фото: istockphoto.com/Yaraslau Mikheyeu

Госдепартамент США намерен осуществить программу обмена опытом для сотрудников украинских и американских СМИ.
Отмечается, что на программу планируется выделить $350 тыс.

«Проект направлен на развитие долгосрочных партнёрских отношений между отдельными американскими и украинскими СМИ», — приводит RT текст соответствующего документа.

При этом, предполагается уделить особое внимание журналистам-расследователям, которые, в частности, интересуются прозрачностью работы местной власти.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявлял, что законопроект о выделении помощи в том числе Украине, за который проголосовали сенаторы США, должен помочь удержать фронт ВСУ.

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Французские СМИ утверждают, что Зеленский собирался убить Макрона
France 24: Зеленский собирался убить Макрона и обвинить в этом Россию
14 февраля 2024, 15:37

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский планировал убить президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Киев. Об этом сообщает телеканал France 24, который в своем сюжете показал скриншоты переписки, где шло обсуждение об убийстве французского лидера.
При этом в сообщении указывается, что Макрон отменил запланированный визит на Украину как раз после того, как узнал об этом. Французские СМИ при это считают, что эту переписку «слили» люди бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

В представленных скриншотах говорится, что над операцией по устранению Макрона работал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Однако Залужный испортил план, передав информацию французам по своим каналам.

По предварительным данным, Макрона хотели убить якобы для того, чтобы потом обвинить в этом Россию и еще глубже втянуть Францию в конфликт на Украине.

Напомним, 11 февраля Макрон внезапно отложил визит на Украину, исходя из соображений безопасности. Он должен был посетить Украину 13 и 14 февраля.

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Генпрокурор Западной Вирджинии: Байден не в состоянии выполнять свои обязанности
Генпрокурор Западной Вирджинии потребовал признать Байдена профнепригодным
14 февраля 2024, 15:12

Фото: РИА Новости/Стрингер

Генеральный прокурор Западной Вирджинии Патрик Морриси направил вице-президенту США Камале Харрис официальное обращение с призывом признать главу Белого дома Джозефа Байдена профессионально непригодным и не способным выполнять свои обязанности.
В своём письме Морриси ссылается на недавний доклад специального прокурора Роберта Хура, расследующего дело о халатности при хранении секретных документов, передаёт телеканал Fox News. В документе представитель юстиции назвал американского президента «пожилым человеком с плохой памятью».

Генпрокурор предлагает Камале Харрис воспользоваться своими должностными полномочиями в соответствии с 25-ой поправкой. Согласно этому правовому акту, вице-президент может взять на себя выполнение части обязанностей главы государства в случае, если действующий лидер является недееспособным. Морриси уверен, чт сейчас наступил именно такой случай. В доказательство своей правоты он привёл несколько эпизодов, когда преклонный возраст и когнитивные нарушения Байдена проявлялись в общении с иностранными лидерами.

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Политолог Дудаков прокомментировал цели возможных новых траншей США Украине
14 февраля 2024, 15:06

Фото: istockphoto.com/Andrii Atanov

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что законопроект о выделении помощи в том числе Украине, за который проголосовали сенаторы США, должен помочь удержать фронт ВСУ.
По его мнению, если украинский фронт падёт, то репутация нынешнего президента США Джо Байдена ещё сильнее снизиться.

При этом, считает Дудаков, предполагаемый новый транш является лишь «тенью былого величия».

«Выделяется $60 млрд, но из них $30 млрд сразу уходят Пентагону на восполнение запасов, и только $15 млрд на новые военные транши к киевскому режиму. Причём это предполагается до сентября 2025 года. Но это то, что, по мнению США, должно помочь удержать украинский фронт, чтобы он не рухнул в ближайшее время, так как это похоронит президентство Байдена», — прокомментировал в беседе с RT Дудаков.

А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что США пробуют управлять беспорядком по всему миру, тем самым нарушая спокойствие всех затронутых ими регионов.

«США пытаются управлять хаосом, дестабилизируя регион за регионом», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Лаврова.

Также Сергей Лавров заявлял, что, если брать в расчёт текущую позицию Запада, то никаких вариантов договориться по вопросу Украины пока не просматривается.

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#сша
#сергей лавров
#украина
#политика
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«Мёртв»: В Конгрессе США сделали неутешительный прогноз о проекте помощи Украине
Конгрессмен Миллс: У законопроекта по помощи Украине нет шансов на одобрение
14 февраля 2024, 14:07

Фото: iStock/Andrii Atanov

Законопроект о помощи Украине не пройдёт через голосование в палате представителей, с таким заявлением выступил американский конгрессмен Кори Миллс в интервью для Newsmax.
«Я надеюсь, что этот законопроект окажется мертв (в палате представителей). Приоритеты сената не связаны с Америкой в первую очередь. Они сфокусированы на защите чужих границ, в том числе Украины, которая, как мы видим, погрязла в коррупции», — прокомментировал ситуацию Миллс.

По его словам, Соединённым Штатам необходимо сконцентрироваться на внутренних вопросах, таких как: незаконная миграция, улучшение боеспособности Вооружённых сил, а также энергетическая независимость.

Миллс подчеркнул, что достичь прогресса в этих сферах невозможно, будучи сфокусированными на проблемах чужой страны.

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#сша
#украина
#сво
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Литва выразила протест РФ из-за объявления в розыск литовских политиков
14 февраля 2024, 13:41

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

В министерство иностранных дел Литвы был вызван временный поверенный в делах РФ в республике Александр Ёлкин. Ему вручили ноту протеста по поводу объявления МВД России в розыск некоторых литовских дипломатов.
В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Литовской Республики протест охарактеризован как «строгий». Причиной ноты названо решение властей РФ объявить в розыск политиков, государственных служащих и других граждан Литвы за решения и действия, предпринятые ими, при исполнении своих служебных обязанностей. Ранее для дачи объяснений по тому же поводу в МИД Латвии вызывался временный поверенный в делах РФ в стране Олега Зыкова.

Накануне, 13 февраля, МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии, министра финансов и бывшего министра внутренних дел Латвии, министра культуры Литвы и ряд других политиков и госчиновников стран Балтии.

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#мвд
#розыск
#мид
#рф
#латвия
#литва
#эстония
#министр
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Глава МО Индонезии Субианто предварительно лидирует на выборах президента
14 февраля 2024, 13:32

Фото: iStock/Galih Andhika Putra

Предварительно, глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто набрал на выборах президента наибольшее количество голосов. Об этом пишет ТАСС.
В настоящее время официальные результаты выборов не опубликованы, однако согласно оценкам социологических исследований Субианто лидирует, набирая 59,72% голосов.

По информации агентства, экс-губернатор провинции Центральная Ява Ганджар Праново и экс-губернатор Джакарты Басведан Анис набирают 16,9% и 23,38% соответственно.

Отмечается, что официальный подсчет голосов избирателей может длиться до нескольких недель.

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#индонезия
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