Путин оценил работу МЧС в новых российских регионах

Фото: istockphoto/DmyTo
Президент РФ Владимир Путин принял участие в работе ежегодной расширенной коллегии министерства чрезвычайных ситуаций. В своем приветственном обращении он назвал МЧС слаженным и прекрасно технически оснащённым ведомством.
Российский лидер также выделил сотрудников МЧС, которые работали в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. По его словам, они заслуживают особой благодарности, так как действовали порой с риском для жизни, участвуя в том числе в разминировании территорий. Владимир Путин поблагодарил руководство и рядовых сотрудников за то, что они честно и мужественно выполняют свой профессиональный долг.
Читайте также:
Путин поручил организовать в Белгородской области особую экономическую зону
Путин поздравил сотрудников МИД РФ с Днем дипломатического работника
МЧС объяснило причину огненного зарева над Капотней и Братеево
Александр Бойцов