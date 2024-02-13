Путин поручил организовать в Белгородской области особую экономическую зону

Фото: сайт Кремля
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил создать на территории Белгородской области особую экономическую зону, Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Белгородской области обеспечить создание на территории Белгородской области особой экономической зоны, включающей в себя город Шебекино», — указано в списке поручений.Ответственными за исполнение данного поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель правления «Автодора» Вячеслав Петрушенко. Срок – 15 мая 2024 года.
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