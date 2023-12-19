Репке: ВСУ приходится сдаваться из-за отсутствия техники и авиации

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Украинские военные вынуждены отступать из-за критической нехватки техники и авиации, об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.
«Мы видим, как украинцы сдаются. Это реальность. У украинцев плохое обмундирование, у них нет никакой поддержки с воздуха, никакого противотанкового оружия», - прокомментировал ситуацию Репке.
По словам репортёра, на некоторых участках линию боевого соприкосновения ситуация для Вооружённых сил Украины превратилась в критическую. У них нет дронов, а сама украинская линия обороны выглядит крайне слабой и ненадёжной.
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Евгения Парфентьева