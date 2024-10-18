Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин выступил на открытии пленарной сессии делового форума БРИКС, отметив солидный состав участников, среди которых ведущие бизнесмены из всех государств объединения. В своей вступительной речи он указал, что компании стран объединения успешно сотрудничают и разрабатывают совместные проекты в промышленности, энергетике, инфраструктуре, сельском хозяйстве и цифровой экономике.
Он также обратил внимание, что на форум прибыли предприниматели из тех стран, которые вступили в БРИКС только в этом году — из Саудовской Аравии, Ирана, Египта, Эфиопии, Объединенных Арабских Эмиратов. Российский лидер подчеркнул, что Россия в роли председателя объединения поможет всем новоприбывшим странам включиться в механизмы БРИКС.
Президент напомнил, что российское председательство проходит под общим девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Потому Россия провела более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит БРИКС запланирован в Казани 22–24 октября.
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